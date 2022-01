Els veïns de Mas Blanc del Catllar troben plantes de marihuana en un habitatge ocupat

La troballa es va produir aquest diumenge en la concentració que van organitzar en contra de les ocupacions a la zona i que va aplegar prop d'unes 300 persones

Actualitzada 03/01/2022 a les 06:57

La concentració organitzada per l'Associació de Veïns de la urbanització Mas Blanc del Catllar aquest diumenge al matí per protestar sobre l'ocupació a la zona, va acabar amb els manifestants entrant en un dels habitatges ocupats i descobrint-hi una plantació de marihuana en un altre.

La convocatòria va aplegar prop d'unes 300 persones de diferents urbanitzacions que, després de reunir-se al Cementiri del Catllar, es van desplaçar caminant fins al número 13 del carrer de la Mercè, on es troba l'habitatge d'una persona gran que dilluns passat va ser ocupat. La propietària, havia venut recentment l'immoble, i, tot i que ja s'havia signat la venda, la situació va fer que, ni ella mateixa ni el nou comprador –que ja havia iniciat les tasques de mudança– poguessin entrar a l'habitatge.

El passat dimecres s'havia de celebrar el judici, però, com que van poder fer arribar la citació als ocupes, el jutge va decidir suspendre la vista fins al dia 20 del mes de febrer.

Un cop la concentració va arribar a l'alçada de l'habitatge ocupat, es van trobar que no hi havia ningú a dins i amb les portes i les finestres obertes, de manera que la propietària, que va ser present en la mobilització, va poder entrar a l'immoble acompanyada dels veïns. En aquest moment, una patrulla dels Mossos d'Esquadra, que va acompanyar l'acte de protesta, va advertir la senyora que, en cas que arribessin els ocupes, aquests tenien dret a entrar a la casa.

L'èxit d'aquesta entrada va animar els manifestants a anar cap a un altre habitatge ocupat proper, al número 45 del carrer Tarragona, i que és propietat d'una entitat bancària. Segons el president de l'AVV Mas Blanc, els ocupes d'aquest segon domicili «tenen amenaçats els veïns, organitzen festes fins a altes hores de la matinada i hi ha la sospita que són els autors de diversos robatoris en alguns habitatges de la zona». Allà, els veïns també es van trobar l'immoble amb les portes i les finestres obertes i van accedir-hi. Segons ha pogut saber Diari Més, hi van trobar una gossa amb cadells, un centenar de plantes de marihuana i objectes presumptament robats dels xalets de la zona que els seus propietaris van poder identificar in situ. En veure-ho, els veïns van comunicar els fets a la patrulla de Mossos que acompanyava la protesta i aquests van iniciar una investigació. Amb això, la manifestació va quedar dissolta.

A l'acte de protesta van participar-hi, a banda dels veïns, representants del PSC i de Mou-te, però, segons un dels assistents a la protesta, ningú de l'equip de govern encara que el president de l'AVV hagués demanat suport per aturar una situació que perturba, des de fa temps, els veïns de la zona.