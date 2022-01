Els Mossos inicien una investigació per identificar els veïns de Mas Blanc que van entrar il·legalment en una casa ocupada

Arran d'aquesta entrada les proves per altres delictes que hi podia haver a l'interior van ser manipulades i es va trencar la seva cadena de custòdia

Actualitzada 03/01/2022 a les 14:29

En la concentració organitzada per l'Associació de Veïns de la urbanització Mas Blanc del Catllar ahir per protestar sobre l'ocupació a la zona, va acabar amb els manifestants entrant en un dels habitatges ocupats. Ara, segons han informat els Mossos d'Esquadra a Diari Més, s'ha obert una investigació per tal d'identificar aquests veïns i investigar-los per un presumpte delicte d'entrada en un habitatge aliè.Segons ha explicat el cos, els manifestants van accedir a un habitatge ocupat, un fet que es considera delicte, i arran d'aquesta entrada il·legal les proves per altres delictes que hi podia haver a l'interior van ser manipulades i es va trencar la seva cadena de custòdia, fet que dificulta la tasca dels cossos policials.Ara la investigació se centra a identificar aquests manifestants per tal d'investigar-los pels delictes esmentats.La convocatòria va aplegar prop d'unes 300 persones de diferents urbanitzacions que, després de reunir-se al Cementiri del Catllar, es van desplaçar caminant fins al número 13 del carrer de la Mercè, on es troba l'habitatge d'una persona gran que dilluns passat va ser ocupat. La propietària, havia venut recentment l'immoble, i, tot i que ja s'havia signat la venda, la situació va fer que, ni ella mateixa ni el nou comprador –que ja havia iniciat les tasques de mudança– poguessin entrar a l'habitatge.Un cop la concentració va arribar a l'alçada de l'habitatge ocupat, es van trobar que no hi havia ningú a dins i amb les portes i les finestres obertes, de manera que la propietària, que va ser present en la mobilització, va poder entrar a l'immoble acompanyada dels veïns. En aquest moment, una patrulla dels Mossos d'Esquadra, que va acompanyar l'acte de protesta, va advertir la senyora que, en cas que arribessin els ocupes, aquests tenien dret a entrar a la casa.