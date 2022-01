Els caçadors de tresors nadalencs

Fa dotze anys que Enrique Quero i Pedchy Ramos decoren la seva casa del Catllar a l'estil del Nadal americà

Actualitzada 02/01/2022 a les 20:12

«Sempre ens havia agradat decorar la casa per Nadal, però tot va canviar quan, l'any 2013, vam fer un viatge als Estats Units. Allà vam veure com es viuen les festes i, quan vam tornar, ja érem una mica friquis del Nadal», explica Enrique Quero. Amb la seva parella, la Pedchy Ramos, ja fa dotze anys que decoren l'exterior de la seva casa del Catllar al més pur estil nadalenc americà.

L'habitatge es troba al número 1 del Camí Mas de Salort, a la urbanització La Quadra dels Manous, i des de fa dies és un centre de pelegrinatge d'amics, veïns, coneguts i curiosos que no poden resistir la temptació d'acostar-se a contemplar la decoració de la casa. Tal com enumera l'Enrique, la casa està engalanada amb 13.000 bombetes led, un ninot inflable de set metres, dos Trencanous d'1,80 m d'altura, un Pare Noel a mida real, una pantalla per fer videoprojeccions, i metres i metres de sanefes que ells mateixos han confeccionat. I, si l'espectacle ja és digne d'admirar durant el dia, aquest es multiplica en fer-se fosc. «Els veïns estan encantats, els nostres amics i la família també. I durant el dia hi ha molta gent que passa i també ciclistes, que s'aturen a fer-se fotos», assegura l'Enrique. Fins al punt, detalla que «hi ha vegades que arribem a casa amb el cotxe i fem mitja volta perquè hi ha tanta gent a la porta que ens fa una mica d'apuro».

La parella culmina així, cada mes de desembre, una feina de formiga que duen a terme durant tot l'any. Com uns caçadors de tresors, es dediquen a buscar i comprar objectes i guarniments per tot el món. «Moltes comandes les fem a través d'Internet als Estats Units, Alemanya o la Xina». I, amb la voluntat que cada any la decoració nadalenca sigui més i millor, la parella va estalviant durant tot l'any. «També hi ha coses que les fem nosaltres», subratlla l'Enrique, «com per exemple les garlandes». La labor de decorar la casa arrenca un parell de mesos abans de Nadal i comença amb la instal·lació de les bombetes per tot el perímetre i façana de la casa, així com pels arbres del jardí. Més endavant, a finals de novembre, la parella ja comença amb la resta de la decoració.

Enguany, com a novetat, l'Enrique i la Pedchy van decidir fer una inauguració oficial: «Vam convidar unes 50 persones, però al final van ser més de 100. Va actuar Tino Mallol, que va cantar diverses nadales i vam repartir una mica de cava i torró», detalla l'Enrique. Tot plegat, assenyala, ho fan moguts únicament per la il·lusió. «Des de molt petits, tant a la meva dona com a mi, sempre hem viscut molt Nadal i, quan una cosa la gaudeixes tant, acaba passant això», diuen. La casa dels Quero Ramos estarà decorada fins al 6 de gener. L'endemà, la parella començarà a enretirar tot el material nadalenc. Una feina, assegura l'Enrique, que a diferència de la instal·lació, poden fer en un parell de jornades: «El que triguem dos mesos a muntar, ho desmuntem amb dos o tres dies». I fins a l'any que ve.