Canvis en el recorregut de la cavalcada de Reis a Salou

Ses Majestats arribaran a les 18,15h al balcó de l'Ajuntament, des d'on es veurà el tradicional castell de focs i on se'ls farà entrega de les claus de la ciutat

Actualitzada 03/01/2022 a les 15:52

L'Ajuntament de Salou, a través de l'àrea de Serveis Culturals, informa la ciutadania dels canvis produïts en el recorregut de la Cavalcada de Reis, prevista per aquest dimecres, 5 de gener de 2022, ateses les noves mesures sanitàries establertes per la pandèmia de la COVID-19.

En aquest sentit, s'ha modificat el recorregut. L'arribada de Ses Majestats Els Reis Mags d'Orient serà a les 18.15, al balcó de l'Ajuntament. En aquest indret, es podrà veure el tradicional castell de focs; i, tot seguit, l'alcalde Pere Granados lliurarà als Reis la clau de la ciutat de Salou, per tal que puguin accedir a les cases del municipi i lliurar tots els regals que han demanat els salouencs més petits.

La Cavalcada, per tant, començarà des de l'Ajuntament, al carrer Advocat Gallego, passant pel c. del Carrilet, c. Barcelona, Via Augusta, c. Ciutat de Reus i fins a Via Roma, on finalitzarà el recorregut.

Cal recordar que es necessari l'ús de la mascareta, en tot moment; rentar-se les mans amb gel hidroalcohòlic; i evitar aglomeracions de persones, per tal de garantir la seguretat de tota la població.

Bústia Reial a la Torre Vella

L'àrea de Serveis Culturals de l'Ajuntament també recorda que avui dilluns, dia 3 de gener, i demà dimarts, en horari de 17 a 20 h, tres patges reials seran a la Torre Vella de Salou (Arquebisbe Pere Cardona, 5), perquè els nens i les nenes de Salou puguin dipositar les seves cartes a la Bústia Reial, col·locada al pati del centre cultural, i poder fer-la arribar a Ses Majestats, els Reis Mags d'Orient.