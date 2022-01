Augmenta la pressió hospitalària al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre i el risc de rebrot segueix a l'alça

Segona jornada consecutiva sense defuncions i decreix la velocitat de propagació del virus (Rt)

Actualitzada 02/01/2022 a les 10:11

La situació a Catalunya

El Departament de Salut ha declarat 79 ingressats més per covid-19 a Catalunya (1.671) i 10 pacients crítics més a l'UCI (443). En paral·lel, el risc de rebrot s'enfila 239 punts i ja supera els 4.000 (4.215), tot i que l'Rt cau sis centèsimes fins a 1,81. Salut també informa de 8.131 nous casos de covid confirmats per PCR o TA en les darreres 24 hores i el total des de l'inici de la pandèmia arriba als 1.250.171. Les funeràries no han notificat cap mort i el total es manté en 24.623 defuncions. El 24,99% de les proves de la darrera setmana ha donat positiu (11 punts més que la setmana del 16 al 22 de desembre, un 13,68%). La incidència acumulada a 14 dies puja de 2.186,67 a 2.397,13, mentre que a 7 dies creix de 1.481,23 a 1.586,48.

La pandèmia de la Covid-19 segueix exigint al màxim als hospitals del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. En aquesta nova jornada, hi ha 15 pacients ingressats més al Camp de Tarragona i dos més a les terres de l'Ebre segons dades del Departament de Salut de la Generalitat. I a la Unitat de Cures Intensives hi ha dos pacients més en totes dues demarcacions.El nombre de positius detectats en la jornada d'ahir pateix un gran descens de la dada del dia 31: 992 contagis menys. Dels 2.063 detectats l'últim dia de l'any (1.591 al Camp de Tarragona i 472 a les Terres de l'Ebre) als 1.071 detectats el primer dia de 2022 (770 al Camp de Tarragona i 301 a l'Ebre). Aquestes dades eleven el nombre de casos totals detectats al Camp de Tarragona a 82.658 i el de les Terres de l'Ebre a 22.631.El risc de rebrot, per la seva part, segueix disparat. Al Camp de Tarragona suma 345 punts per situar-se amb 3.348 i a les Terres de l'Ebre en suma 289 per situar-se en 3.548. En canvi, la velocitat de propagació del virus (Rt) pateix un petit retrocés al Camp de Tarragona, on se situa en 1,96 (ahir la dada augmentava fins a l'1,98) i es manté a les Terres de l'Ebre en 1,78.Salut no notifica cap defunció ahir a cap de les dues demarcacions marcant la segona jornada consecutiva sense morts per culpa del coronavirus.