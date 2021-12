López Bofill creu que la resposta de la UPF d'emprendre accions contra ell està motivada per pressions externes

El professor suggereix als que volen «retallar» la seva llibertat d'expressió que el denunciïn

Actualitzada 31/12/2021 a les 18:40

El professor de la universitat i regidor de Junts a Altafulla, Hèctor López Bofill, creu que la decisió de la UPF d'«emprendre algun tipus d'acció» contra ell per un polèmic tuit està motivada per pressions externes. A través de Twitter, López Bofill ha proposat als que, segons ell, volen «retallar» la seva llibertat d'expressió que el denunciïn davant la justícia, perquè així «facin el ridícul com ho va fer el fiscal espanyol» que va provar d'inhabilitar-lo. La polèmica piulada es va fer el 27 de desembre, quan el regidor va dir que veia contradictori que s'admeti «resignadament» que morin gairebé 25.000 persones de covid i que, en canvi, faci un «terror absolut» que mori algú com a conseqüència «d'un conflicte d'emancipació nacional».