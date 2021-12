La UPF estudia emprendre accions contra el professor i regidor de Junts a Altafulla Hèctor López per un polèmic tuit

Veu contradictori que s'admetin les morts per covid i faci «terror» que n'hi hagi pel conflicte polític

Actualitzada 31/12/2021 a les 08:54

La Universitat Pompeu Fabra (UPF) ha comunicat que estudia «emprendre algun tipus d'acció» contra el professor de la universitat i regidor de Junts a Altafulla, Hèctor López Bofill, per un polèmic tuit. El 27 de desembre va dir a través de les xarxes que veu contradictori que s'admeti «resignadament» que morin gairebé 25.000 persones de covid i, en canvi, faci un «terror absolut» que mori algú com a conseqüència «d'un conflicte d'emancipació nacional». Segons la UPF, aquesta afirmació no reflecteix «ni la visió ni els valors» de la universitat. I explica que s'ha demanat a l'òrgan competent que «explori si, en virtut dels principis i mecanismes que recull el Codi Ètic, pertoca emprendre algun tipus d'acció».