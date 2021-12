La sisena onada a l'alça: 4 noves defuncions a la demarcació, més de 2.000 contagis diaris i el risc de rebrot disparat

Els hospitals del Camp de Tarragona ja sumen 100 pacients ingressats a planta

Actualitzada 31/12/2021 a les 10:05



La situació a Catalunya

El Departament de Salut ha declarat aquest dijous 25.201 nous casos de covid-19, el que situa el total de positius confirmats amb PCR o TA en 1.219.806. A més, ha registrat dos ingressats més per covid-19 a Catalunya (1.612) i també dos crítics més a l'UCI (428). El risc de rebrot puja a 3.547, el que suposa un creixement de 489 punts. L'Rt passa d'1,86 a 1,88. Les funeràries han notificat 28 morts, amb un total de 24.600 des de l'inici de la pandèmia. El 19,90% de les proves de la darrera setmana ha donat positiu. La incidència acumulada a 14 dies puja de 1.941,67, mentre que a 7 dies creix de 1.150,95 a 1.327,47.

Tercera jornada consecutiva a la demarcació en la qual el Departament de Salut ha notificat defuncions per covid-19. En les darreres vint-i-quatre hores han mort quatre persones, tres al Camp de Tarragona que eleva la xifra total de defuncions durant la pandèmia a 1.250, i una a les Terres de l'Ebre que sumen 200 morts.Pel que fa a les dades epidemiològiques segueixen disparades a tot territori. A les comarques de Tarragona el risc de rebrot puja 417 punts i arriba a 2.598, a les Terres de l'Ebre s'apropa als 3.000 punts: avui en suma 358 punts i marca 2.927. Pel que fa a la velocitat de propagació del virus (Rt) s'observa la mateixa tendència a l'alça, a Tarragona és d'1,94 i s'apropa perillosament al 2, fet que significaria que cada positiu de covid-19 contagia a dues persones. A les Terres de l'Ebre l'Rt és d'1,78.També segueix augmentat el nombre de casos positius detectats per PCR o Test d'Antígens, s'han notificat més de 2.000 contagis, concretament 1.489 a les comarques tarragonines i 559 a les ebrenques.Aquestes dades es noten en la pressió hospitalària, al Camp de Tarragona ja hi ha 100 pacients ingressats a planta per coronavirus, tres més que ahir, però les UCI resten dos nous pacients, 25 en total. A les Terres de l'Ebre s'han sumat dos nous pacients ingressats, 27 en total a planta, en canvi, les UCI es mantenen en 11.Finalment pel que fa al procés de vacunació a les comarques de Tarragona 490.623 tenen la primera dosi, 431.982 la segona i les terceres dosis s'han posat a 149.595 persones. En el cas de les Terres de l'Ebre, un total de 143.846 persones han estat vacunades amb la primera dosi, 129.189 amb la segona i 49.996 amb la tercera.