La Història Sagrada resisteix l'embat

El Pessebre Vivent de la Pobla de Montornès es representarà els dies 2 i 6 de gener

Actualitzada 30/12/2021 a les 21:16

Un any més (i ja en van 45), tornen els personatges del Pessebre Vivent de la Pobla de Montornès. La diferència fonamental respecte a edicions passades és que, enguany, tots els personatges de la representació duran la mascareta. La decisió s'ha pres arran de l'onada de contagis, però amb la voluntat de no cancel·lar la representació, tan esperada pels veïns i els fidels a la cita.

El Pessebre de la Pobla se celebra des de l'any 1976 de forma ininterrompuda, només amb l'excepció de l'any passat, quan la crisi sanitària va obligar a cancel·lar la representació. La iniciativa arrencava fa més de quatre dècades de la mà de l'entitat cultural Amics de Montornès, qui se'n va fer càrrec durant trenta-cinc anys. En l'actualitat, el Pessebre l'organitza l'Associació Pessebre Vivent de la Pobla de Montornès. El seu president, Alfred Rofes Anglès, assegura que «ja s'ha convertit en la icona del poble», subratllant que, amb el temps, «ha anat arrelant fins que ha acabat passant de pares a fills i d'avis a nets». El Pessebre Vivent de la Pobla de Montornès es compon d'una quinzena d'escenes que mostren tant els principals capítols de la vida de Jesús de Natzaret com les tradicions populars catalanes. Es tracta d'un Pessebre amb moviment i parlat, i l'itinerari de visita es fa guiat pel vell pastor, que acompanya als visitants durant el recorregut pels diferents quadres al voltant de l'Ermita, amb una durada aproximada de 40 minuts. El Pessebre de la Pobla arriba a mobilitzar més de dues-centes persones, entre l'organització i la posada en escena, i compta amb la col·laboració de veïns del poble de totes les edats, des d'infants petits fins als avis. Fins i tot, detalla Rofes, «hi ha persones de llocs propers, com Roda de Berà, Altafulla o Tarragona que tenen lligams amb el poble i venen cada any per formar part del Pessebre».

Els quadres són un recorregut pels diferents moments de la vida de Jesús, i incorporen elements tan espectaculars com un salt d'aigua o la sortida de l'àngel des d'una alçada considerable. «Ara bé, el quadre que crida més l'atenció sempre és el dels dimonis. Potser perquè està a llunyania, i amb els colors vermells, el so, i els diàlegs, sol agradar molt», explica Rofes.

Les pròximes representacions del Pessebre Vivent de la Pobla de Montornès es faran el diumenge 2 de gener (amb entrades disponibles només per al passi de les 20.30 h.) i el 6 de gener (amb entrades disponibles per als passis de les 18.30 h., 19.10 h., 19.50 h. i 20.30 h.). El preu és de 7 euros (entrada general); 4 euros (nens de 8 a 14 anys) i gratuïta per als nens de fins a 8 anys, Socis del Super3 fins als 14 anys o Subscriptors de Cavall Fort fins als 14 anys. El Pessebre es realitza a l'aire lliure, al voltant de l'Ermita de la Mare de Déu de Montornès, a poc més d'un quilòmetre del nucli del poble, i hi ha una zona d'aparcament habilitada. Les entades ja estan disponibles en la venda online a la web del Pessebre (www.pessebreviventpoblamontornes.cat).