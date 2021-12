Èxit de públic del videomapping cambrilenc

A la plaça de la Vila i a la Torre del Port es projecten imatges sobre les façanes

El videomapping que es projecta durant aquestes festes nadalenques a Cambrils a la plaça de la Vila i la Torre del Port és una de les novetats del programa d'activitats d'enguany i que està obtenint un gran èxit de públic. Durant els videomappings que s'han fet dies enrere s'hi han aplegat vora dues-centes persones per sessió a l'aire lliure per contemplar les imatges que es projecten sobre el patrimoni. Cada dia de projecció s'ofereixen tres sessions. Ahir era el torn del videomapping a la Torre del Port, on n'hi haurà dues més els pròxims dies 2 i 3 de gener. El videomapping de la plaça de la Vila també es podrà veure aquesta tarda i el pròxim 4 de gener. Les sessions es duen a terme entre les 18.30 i les 19.30 hores.

Segons fonts municipals, aquesta novetat del programa d'actes de Nadal, està sent un èxit, especialment entre la canalla. El passat 28 de desembre va ser una de les jornades en què les projeccions a la Torre del Port va tenir més públic.

Dins de la projecció s'inclou una campanya de promoció del comerç de Cambrils que es du a terme amb les tres associacions de comerciants: la Unió de Botiguers, VilaCentre i Xarxa port).