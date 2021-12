Els veïns de Mas Blanc es mobilitzen per una ocupació il·legal

L'habitatge ocupat es troba al carrer de la Mercè i havia de ser venut el passat dilluns

Actualitzada 30/12/2021 a les 22:25

L'Associació de Veïns de la urbanització Mas Blanc del Catllar ha organitzat una concentració el pròxim diumenge per protestar sobre l'ocupació d'un habitatge al número 13 del carrer de la Mercè. Els fets, que van ocórrer aquest passat dilluns dia 27 de desembre, han portat als veïns a mobilitzar-se per aturar una situació, que no és el primer cop que pateixen.

Segons el president de l'AVV de Mas Blanc, la casa ocupada pertanyia a una «senyora gran amb problemes de mobilitat» que va vendre el seu domicili a un nou propietari. Tanmateix, un cop fet el traspàs de nom del xalet al nou inquilí i quan aquest ja havia començat a dur a terme la mudança de les seves pertinences al seu nou domicili, es va trobar que aquest havia estat ocupat i no podia accedir-hi.

Davant el fet, que li feia impossible acabar amb la mudança i instal·lar-se al nou domicili, el nou inquilí ho va posar en alerta la propietària, la qual va avisar els Mossos d'Esquadra per denunciar que la seva vivenda havia estat ocupada.

Amb tot, els Mossos van aixecar una acta i, com a conseqüència es va programar un judici per la via ràpida el passat dimecres que, finalment, no es va celebrar a causa de l'absència dels qui havien ocupat l'habitatge. Com a conseqüència, el judici va quedar ajornat fins al 20 de gener.

«Uns ocupes que se'n riuen del sistema», afirmava el president de l'AVV Mas Blanc. «No volen rebre la notificació perquè, si no et poden notificar, no tenen per què aparèixer al jutjat i poden prolongar així la seva estança», lamentava. A la vegada, el president denunciava que no és el primer cop que succeeix una circumstància així a la zona. «Les ocupacions van en augment. S'han fixat en aquesta zona i s'està produint l'efecte crida». Un fet que, malgrat comunicar-ho a l'Ajuntament, aquest «no fa res al respecte», denunciava.

La concentració veïnal, que ha estat convocada per l'AVV per aquest diumenge a les 11 hores del matí al Cementiri, té l'objectiu de posar en coneixement dels veïns els fets ocorreguts la darrera setmana. Així, tot i que el punt de trobada és el Cementiri, els veïns desfilaran fins al xalet ocupat al carrer de la Mercè per «pressionar els ocupes i fer que marxin». Segons el president de l'AVV, «si en algun moment marxen, entrarem nosaltres per evitar que tornin». A l'acció també hi són convocats els veïns d'altres comunitats tarragonines que es vulguin sumar a la causa.