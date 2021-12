Territori iniciarà de forma imminent la reparació del túnel de la carretera entre Horta de Sant Joan i Prat de Comte

Els treballs preparatoris estan llestos i l'obra tindrà un cost de 2 MEUR, juntament amb el vial per on se circula ara

Actualitzada 30/12/2021 a les 11:13

Les obres del fals túnel de la carretera T-333, entre Horta de Sant Joan i Prat de Compte (Terra Alta), començaran de seguida i duraran uns noranta dies. Després de mesos d'anàlisi per detectar els problemes que patia el túnel, s'ha decidit reforçar amb injeccions de formigó la paret de la banda de la muntanya, que hauria cedit per pressió de moviments de terres, i també col·locar una estructura metàl·lica al túnel per evitar noves fissures. S'han fet ja els treballs preparatoris i la definició del projecte. Juntament amb el desviament provisional per on se circula des del juliol, l'obra tindrà un cost de 2 MEUR. La carretera es va haver de tallar tot el mes de juny quan es van detectar les escletxes a la infraestructura.