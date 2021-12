Segon dia consecutiu amb defuncions per covid-19 a la demarcació

Segueix augmentat el nombre de casos positius detectats, gairebé 2.000 contagis

Actualitzada 30/12/2021 a les 10:45

La situació a Catalunya

Segona jornada consecutiva a la demarcació en la qual el Departament de Salut ha notificat defuncions per covid-19. En les darreres vint-i-quatre hores han mort dues persones, una al Camp de Tarragona que eleva la xifra total de defuncions durant la pandèmia a 1.247, i una a les Terres de l'Ebre que sumen 199 morts.Pel que fa a les dades epidemiològiques segueixen disparades a tot territori. A les comarques de Tarragona el risc de rebrot supera els 2.000 punts i arriba fins a 2.181 (+288), a les Terres de l'Ebre suma 212 punts i arriba fins a 2.569. Pel que fa a la velocitat de propagació del virus (Rt) s'observa la mateixa tendència a l'alça, a Tarragona és d'1,88 i a les Terres de l'Ebre d'1,78.També segueix augmentat el nombre de casos positius detectats per PCR o Test d'Antígens, s'han notificat gairebé 2.000 contagis, concretament 1.414 a les comarques tarragonines i 518 a les ebrenques.En conseqüència la pressió hospitalària ha augmentat als hospitals de la província. Al Camp de Tarragona suma 10 pacients a planta, 97 en total, però es manté en 27 ingressos a l'UCI. A les Terres de l'Ebre s'ha sumat un nou pacient ingressat, 24 en total a planta, en canvi, les UCI resten un llit ocupat i ara n'hi ha 11.Finalment pel que fa al procés de vacunació sembla que torna a agafar embranzida. A les comarques de Tarragona 489.499 tenen la primera dosi, 430.973 la segona i les terceres dosis s'han posat a 143.143 persones. En el cas de les Terres de l'Ebre, un total de 143.579 persones han estat vacunades amb la primera dosi, 128.948 amb la segona i 49.106 amb la tercera.El Departament de Salut ha declarat aquest dijous 25.174 nous casos de covid-19, el que situa el total de positius confirmats amb PCR o TA en 1.194.605. A més, ha registrat 45 ingressats més per covid-19 a Catalunya (1.610) i 13 crítics més a l'UCI (426). El risc de rebrot puja a 3.058, el que suposa un creixement de 254 punts. L'Rt passa d'1,82 a 1,86. Les funeràries han notificat 45 morts, amb un total de 24.572 des de l'inici de la pandèmia. El 17,56% de les proves de la darrera setmana ha donat positiu. La incidència acumulada a 14 dies puja de 1.591,42 a 1.692,50, mentre que a 7 dies creix de 1.068,26 a 1.150,95.