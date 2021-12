La Terra Alta crea un catàleg virtual d'artistes per promocionar-los i trencar estereotips sobre els territoris rurals

La iniciativa del catàleg virtual d'artistes, com ha explicat Marc Sampé, tècnic de Joventut del Consell Comarcal de la Terra Alta, sorgeix de les tertúlies juvenils del programa Autoestima Rural a l'estiu, creades per elaborar el Pla Comarcal dels cinc anys vinents i implicar el jovent amb la diagnosi. «En van fer una vinculada a ruralitat i una altra per a joves artistes i va sorgir la necessitat que hi hagués un lloc on es recollís la feina artística de forma professional i amateur a la comarca», ha detallat.És un aparador però també un «espai» de reunió i on compartir sinergies. «És per a ells, per a posar-los en contacte i veure si surt alguna iniciativa similar a altres territoris rurals del moviment artístic que faci que aquests joves s'instal·lin a la comarca i muntin el seu projecte de vida aquí», ha afegit Sampé.El catàleg es va obrir al novembre i els mateixos artistes faran càpsules i xarxa perquè se n'inscriguin més. Un d'ells és Xavier Viña, amb el nom artístic de Xeiff, pintor d'Horta de Sant Joan. Destaca que es doni a conèixer als artistes de diverses disciplines perquè «és un impuls important» sobretot per als que comencen, necessiten visibilitat i volen seguir creixent.«Així mostrem què fem i personalment m'agrada molt la idea perquè a la comarca no conec a tots els artistes que hi ha, i sorprèn descobrir gent a la qual havies perdut la pista i veure que estan lligats a l'art», ha apuntat. Viña ha remarcat la «comunió» que incentiva el catàleg perquè puguin fer projectes en comú i ajudar-se. «És una comarca amb molt potencial artístic i s'ha d'explotar», ha afegit.El projecte Autoestima Rural es va engegar l'any passat amb una campanya a través de les xarxes socials. S'ha donat veu a joves emprenedors perquè l'arrelament és un factor clau perquè es quedin a treballar i perquè les noves generacions tinguin referents i busquin oportunitats. «Volem que siguin un model perquè s'aprofitin les oportunitats del món rural, els joves que són d'aquí o per als neorurals o aquells que vulguin viure aquí», ha remarcat el tècnic de Joventut.També s'ha editat un calendari amb les fotos d'un concurs a Instagram, imatges on els joves s'enorgulleixen de ser i viure en un poble. Entre totes les imatges presentades, s'ha escollit com a fotografia guanyadora l'obra de Judit Amposta d'Horta de Sant Joan, que protagonitza la portada del Calendari Jove 2022. S'acompanya de dotze fotografies on s'il·lustren tradicions, paisatge, patrimoni o biodiversitat. «Volem reforçar l'autoestima i donar-li valor al món rural perquè no sembli que els que tornen són uns fracassats. El sistema ha demostrat que es pot», ha conclòs Sampé.