Els migrants localitzats ahir en un camió a Alcover seran traslladats a Barcelona

La destinació del contenidor on van ser localitzats era França

Actualitzada 30/12/2021 a les 12:19

Contenidor en destí a França

La Creu Roja s'ha fet càrrec dels vint migrants afganesos localitzats ahir a Alcover en un camió. Fonts de l'Ajuntament han explicat a Diari Més que ahir el SEM va atendre a aquestes persones al Pavelló Municipal del municipi i en comprovar que es trobaven en bon estat de salut van ser traslladats per la Creu Roja a Tarragona.De les 20 persones localitzades, set són menors d'edat i és la DGAIA qui se n'ha fet càrrec. Les 13 restants seran traslladades fins als dispositius residencials disponibles a l'àrea metropolitana de Barcelona.Els migrants van ser localitzats en un camió que havia carregat el contenidor, procedent de Turquia, al Port de Tarragona. En sentir un soroll estrany i sospitar que podia transportar persones, el conductor del vehicle va trucar als Mossos d'Esquadra i es va aturar a la C-14. Quan els Mossos van arribar, van obrir el contenidor i van comprovar que dins hi havia 20 migrants afganesos.Ara els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional han iniciat una investigació per tal de saber com aquestes van poder entrar al país i si en el punt d'arribada hi ha algun grup implicat en aquest tràfic il·legal de persones.El contenidor hauria arribat a Tarragona procedent d'Izmir (Turquia), a través d'una ruta comercial que tenen oberta els dos ports. Al port tarragoní, tant la Policia Nacional com la Guàrdia Civil fan controls aleatoris de les mercaderies.Segons ha pogut saber Diari Més l'interior del contenidor no va ser inspeccionat per la Guàrdia Civil pel fet que aquest es trobava a la duana de trànsit amb destinació França. Això implica que els agents fan una inspecció diferent de si el destí de la mercaderia és a territori espanyol.Quan un carregament està en trànsit la Guàrdia Civil comprova que la documentació sobre la mercaderia equival a la que figura al precinte del contenidor. També es comprova que aquest no ha estat manipulat i que la numeració del que es transporta correspon a la declarada.Per aquest motiu els agents de la Guàrdia Civil del Port de Tarragona van comprovar que tota la documentació era correcte i que el contenidor no presentava cap mena de manipulació, i es va procedir a autoritzar a seguir la seva ruta en direcció França.