Antifrau envia el cas BCN World a la Sindicatura de Comptes

L'organisme arxiva el cas sobre la tramitació urbanística després de descartar 'mala praxis'

Actualitzada 29/12/2021 a les 21:45

L'Oficina Antifrau de Catalunya ha arxivat i ha traslladat el cas BCN World a la Sindicatura de Comptes per tal que examini el projecte i les operacions que l'envolten. Antifrau s'inhibeix a favor d'aquest òrgan després de descartar irregularitats per part de la Generalitat en l'impuls del macrocomplex d'oci abans conegut com a Bcn World, tal com va denunciar la CUP.

La formació anticapitalista va elevar la denúncia a l'Oficina Antifrau el 18 de gener d'aquest any. Denunciaven el fet que la Generalitat «actuï de promotora i creditora, avançant a través de l'Incasòl el 80% dels diners per efectuar la compravenda d'uns terrenys destinats a un projecte nociu pel territori, que fomenta la ludopatia i la precarietat laboral». La CUP posava en relleu la necessitat d'investigar les operacions que acompanyen aquest projecte i que ja aleshores van qualificar de «rescat encobert» a l'entitat financera La Caixa.

La CUP afirma no haver rebut cap notificació sobre l'arxivament del cas i el seu posterior trasllat a la Sindicatura de Comptes. «Sabíem que s'hi estava treballant i que s'estava recopilant informació sobre el cas. Però, no hem rebut la notificació, no hem pogut conèixer el seucontingut així que, un cop el rebem, avaluarem les diligències que s'han fet per part de l'Oficina Antifrau», segons ha explicat a Diari Més la diputada de la CUP Montserrat Vinyets. «Des de la CUP continuem mantenint que es tracta d'una operació que no té cap sentit ni polític, ni jurídic, perquè l'Incasòl actua com a API, fent unes funcions que s'escapen al seu objecte social. Encara avui no hem entès que fa la Generalitat fent d'intermediari en la compravenda dels terrenys. Se'ns ha venut com que no té costos per a l'administració catalana i no és així. En tindrà en forma d'impostos i en l'assumpció de riscos si l'operació no surt bé», afegeix Vinyets.

En l'escrit que els anticapitalistes van presentar a l'Oficina Antifrau, posaven en dubte les successives pròrrogues acordades pel Consell Executiu per la compra dels terrenys i apuntaven que el motiu podia ser la voluntat de beneficiar a algun dels agents implicats en l'operació. La denúncia de la CUP no és l'única que es va presentar contra l'operació de la Generalitat. Se suma a les diligències incoades per la Fiscalia de Tarragona i que posteriorment va arxivar la Fiscalia de Barcelona arran de la denúncia interposada pels ecologistes Aturem BCN World.