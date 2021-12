La DO Terra Alta modifica els paràmetres d'elaboració dels vins blancs 100% garnatxa blanca

La DO Terra Alta fa aquestes modificacions per «protegir i regular» els vins blanc de garnatxa i ha establert nous paràmetres. L'edat mínima de les vinyes de garnatxa blanca haurà de ser de 8 anys, i han de passar 5 anys perquè el raïm tingui «aptitud» DO Terra Alta per poder elaborar aquest vi de categoria superior. El rendiment per hectàrea de les vinyes per aquesta qualificació haurà de ser un 15% inferior al que consta en el reglament de la DO o, quan sigui pertinent, a l'aprovat en el plenari del Consell Regulador.Per extreure el most, el rendiment màxim de premsa serà de 65 litres per cada 100 quilograms de raïm i no poden sortir al mercat abans de l'1 de febrer. S'exigirà per als vins 100% Garnatxa Blanca una puntuació de qualitat igual o superior a 87 punts sobre 100 per part dels tastadors del comitè de tast de la DO.Per evitar el frau, les irregularitats i l'ús fraudulent del producte amb segell de qualitat, i controlar la traçabilitat, el Consell Regulador treballarà en l'aprovació d'una sèrie de paràmetres per garantir l'embotellament dels vins amb DO Terra Alta en els cellers inscrits i situats en la zona de producció que empara la DO.