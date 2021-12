La Diputació concedeix 1,2 MEUR a entitats culturals de Tarragona, l'Ebre i el Penedès

Actualitzada 29/12/2021 a les 16:32

La Diputació de Tarragona ha concedit enguany 1,2 milions d'euros a entitats culturals del Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i el Baix Penedès perquè puguin finançar unes dues-centes propostes i activitats com concerts, festivals, espectacles teatrals, dansa o cinema, entre moltes altres. 150 propostes es concentren al Camp de Tarragona i al Baix Penedès i prop de 40 a l'Ebre. Els ajuts formen part de la línia de foment de la cultura de l'ens provincial que també dona 1,5 MEUR a les EMD per contractar activitats del catàleg cultural, 2 MEUR per als ajuntaments o 950.000 euros per a microempreses i professionals autònoms pertanyents al sector cultural.