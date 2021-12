L'Emissari Reial rep les cartes dels pobletans

Divendres a les 12h arribarà l'Home dels Nassos

Actualitzada 28/12/2021 a les 21:41

La Pobla de Mafumet va rebre ahir la visita de l'Emissari Reial, l'enviat dels Reis Mags per recollir les cartes dels pobletans. Els qui el van anar a rebre es van poder fer una fotografia amb ell i es van endur una corona de Rei Mag. D'altra banda, les activitats programades a la Pobla de Mafumet no s'aturen i avui, a les 19 hores, es realitzarà el Concert de Nadal al Casal Cultural amb la Jove Cambra Intercomarcal. El divendres 31 de desembre a les 12 hores, el municipi es prepara per l'arribada de l'Home dels Nassos que tindrà lloc a la plaça de la Vila. I ja entrat el nou any, el dia 1 de gener es realitzarà la tradicional Missa d'Any Nou a l'Església.