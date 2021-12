Els pressupostos de l'Estat destinen 500.000 euros al Camí de Ronda de Salou

Aquest import ha estat possible per la negociació del diputat Ferran Bel amb el Gobierno de España en els pressupostos generals de l'Estat

Actualitzada 29/12/2021 a les 16:03

Els pressupostos generals de l'Estat han dotat amb 500.000 euros el finançament de diverses actuacions en l'àmbit del Camí de Ronda de Salou. Una de les importants és l'adequació del recorregut corresponent al projecte de Camí de Ronda que transcorre per terrenys gestionats per l'Autoritat Portuària, de titularitat estatal, de forma que es dota aquest tram del camí d'una adequada connexió i accesibilitat.Per altra banda, la dotació económica preveu, també, la restauració de les bateries i trinxeres de la zona de la Talaïa, uns vestigis de la Guerra Civil; i el camí empedrat de subministrament a aquestes defenses de costa.Així mateix, financia l'excavació arqueológica i consolidació de les restes del jaciment del poblat de Kal·lipolis, correponents a la part del terrenys portuaris, i l'adequació de l'accés des del Recó fins la pedrera petita.L'alcalde de Salou, Pere Granados, ha mostrat la seva satisfacció i ha agraït al diputat Ferran Bel, especialment, al govern d'Espanya i a tots els diputats que han votat a favor d'aquesta partida econòmica la seva sensibilitat cap a projectes que volen recuperar i protegir el litoral, com és el projecte salouenc.També ha manifestat que «amb aquesta dotació econòmica i amb algunes petites inversions que encara queden pendents d'executar, podrem donar per acabada aquesta important intervenció de recuperació mediambiental i paisatgística del litoral del Cap Salou, per la qual l'Ajuntament hi ha invertit al voltant de 5 milions d'euros; i, en tot moment, s'ha preocupat per fer arribar al Govern de l'Estat la necessitat del finançament pendent per finalitzar, definitivament, les obres».