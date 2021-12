Un ferit en una baralla en una casa ocupada a La Secuita

L'agressor podria haver utilitzat un arpó per colpejar a la víctima

Actualitzada 28/12/2021 a les 12:28

Una baralla al carrer Sant Cristòfol de La Secuita va acabar ahir dilluns amb un home ferit amb una fractura al nas, segons informen els Mossos d'Esquadra al Diari Més.Els fets van ocórrer en una casa propera a l'Ajuntament del municipi, tot sembla indicar que estava ocupada, quan dues persones es van començar a barallar. Es desconeix si els protagonistes del succés eren tots dos inquilins de l'habitatge ocupat o només un d'ells. A les 20.35 els Mossos d'Esquadra van ser alertats de la baralla i en arribar van localitzar un home ferit amb un cop, que va ser atès pel SEM i traslladat a un centre hospitalari amb pronòstic lleu.Ni la víctima de l'agressió ni cap dels implicats ha volgut denunciar els fets. Diari Més ha pogut confirmar que l'home atès pel SEM no tenia cap ferida per arma blanca, tot i que l'agressor podria haver utilitzat un arpó per colpejar-lo.