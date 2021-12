L'Anuari és una anàlisi de les cinquanta primeres empreses de gran distribució amb punts de venda a Catalunya, que estudia el comportament de l'oferta de productes alimentaris, drogueria i perfumeria, en règim d'autoservei, en el període 2019-2020, a partir de la informació facilitada pels propis operadors. Segons l'informe, el sector de la gran distribució al Camp de Tarragona va créixer en el bienni 2019-2020 en ocupació, superfície comercial i nombre d'establiments, respecte el bienni 2017-2018. En l'àmbit laboral, l'ocupació al sector ha augmentat un 12%, de 5.295 a 5.928 persones.La resta de magnituds analitzades també han evolucionat amb signe positiu a la demarcació: la superfície de venda ha pujat un 2,89%, (se situa en els 206.228 m2), i el nombre d'establiments ha crescut un 2,18%, fins als 367 establiments. De la seva banda, la densitat comercial -superfície comercial per cada 1.000 habitants- registrada al Camp de Tarragona ha experimentat un lleuger increment del 0,25%, situant-se en 388 m2 per cada mil habitants.Desglossat per comarques, el Tarragonès compta amb la major densitat comercial de la demarcació (426 m2/1.000 hab). Aquesta comarca i la del Baix Camp concentren el major nombre d'establiments, amb 195 i 124, respectivament. Pel que fa a la superfície de venda, torna a ser la comarca del Tarragonès la que compta amb més m2 (111.692), seguida del Baix Camp amb 72.716 m2. La rendibilitat econòmica del sector gran distribució al Camp de Tarragona es va situar en els 5.670 euros/m2 de rendiment mitjà, per sobre de la mitjana catalana, que és de 5.658 €/m2.Les 50 primeres empreses de gran distribució tenen 5.198 establiments a Catalunya (un 14,1% del sector quotidià), una superfície de venda de 2,5 milions de metres quadrats (52,4% del sector) i una facturació de 14.190 milions d'euros (62,1% del sector). Pel que fa a l'ocupació, donen feina a 72.841 persones, que representen el 50% de les persones ocupades en el sector quotidià.Per altra banda l'ocupació al sector de la gran distribució comercial va créixer un 8,9% a les Terres de l'Ebre entre 2019 i 2020. El sector de la gran distribució a les Terres de l'Ebre va créixer en el bienni 2019-2020 en ocupació, superfície comercial i nombre d'establiments, respecte el bienni 2017-2018. En l'àmbit laboral, l'ocupació al sector ha augmentat un 8,9%, de 1.762 a 1.919 persones.La resta de magnituds analitzades també han evolucionat amb signe positiu a la regió: la superfície de venda ha pujat un 1,55% (se situa en els 74.000 m2), i el nombre d'establiments ha crescut 3,57%, fins als 168 establiments. De la seva banda, la densitat comercial -superfície comercial per cada 1.000 habitants- registrada a Terres de l'Ebre ha experimentat un lleuger increment del 0,52%, situant-se en 411m2 per cada mil habitants.Desglossat per comarques, la Ribera d'Ebre compta amb la major densitat comercial de la regió (511 m2/1.000 hab). Tanmateix, en xifres absolutes, són les comarques del Baix Ebre i del Montsià les que tenen més establiments comercials (61 en ambdues comarques). La comarca del Baix Ebre és la que compta amb una major superfície de venda. La rendibilitat econòmica del sector de la gran distribució a les Terres de l'Ebre es va situar en els 5.422 euros/m2 de rendiment mitjà, per sota de la mitjana catalana, que és de 5.658 euros/m2.L'anàlisi de les dades globals a nivell català conclouen que entre el 31 de desembre de 2018 i el 31 de desembre de 2020 el sector ha experimentat un clar creixement. El nombre d'establiments comercials va augmentar un 4%, la superfície de venda un 3,9%, les vendes un 13,7% i el nombre de persones ocupades un 10,6%.Les empreses amb més quota de mercat en superfície de venda són Mercadona (15%), el grup Dia (10%) i Bon Preu (10%). En nombre d'establiments encapçala el rànquing Dia (19%), seguit de Condis (12%) i de GM Food (9%). Pel que fa al rànquing de facturació, Mercadona continua liderant el llistat i Bon Preu ocupa la segona posició, per davant del grup Dia i de Carrefour que ocupen el tercer i quart lloc respectivament.