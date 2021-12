El tram remodelat del passeig Miramar de Torredembarra s'obre parcialment a la circulació

El 10 de gener es reprendran els treballs de final d'obra

Actualitzada 28/12/2021 a les 15:20

El tram remodelat del passeig Miramar, entre el passeig de la Sort i el passeig de l'Estació, que estava en obres d'urbanització des del 19 d'abril d'enguany, s'ha obert el matí d'aquest dimarts a la circulació. Es tracta d'una obertura parcial perquè resten per finalitzar alguns treballs de senyalització vertical i alguns detalls i últims retocs, però ja permet la circulació de vehicles i vianants. De moment, però, no s'obre el carril bici fins que no s'hagi incorporat tota la senyalització. Els treballs d'acabament final de l'obra es reprendran passat festes, el 10 de gener.De fet, pel que fa al carril bici (entre Altafulla i Nova Torredembarra), hi ha alguns trams executats però està pendent bona part de la pintura i la senyalització, i per tant en algunes parts no està permès el seu ús.Amb aquesta obertura del tram remodelat del passeig Miramar es pretén facilitar la mobilitat dels vehicles i dels vianants d'aquest eix viari tan important del municipi.L'Ajuntament vol agrair de manera especial la paciència i l'esforç dels veïns de la zona durant aquest temps d'obres.Cal recordar que les obres de condicionament d'aquest tram del passeig Miramar es van adjudicar el mes de febrer a l'empresa Sorigué SAU per un import d'1.036.152,86 € (IVA inclòs) i un termini de vuit mesos. Les obres van començar el 19 d'abril. La direcció de les obres es va adjudicar a l'empresa Philae, Enginyeria de Projectes SL. (empresa que ja havia redactat el projecte) per un import de 22.324,50 € (IVA inclòs).Les obres s'han finançat amb els 568.006,55 €restants de la subvenció de l'Estat per a la reconversió d'aquesta via en urbana i amb recursos propis de l'Ajuntament provinents d'endeutament.