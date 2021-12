El risc de rebrot arriba a la seva xifra rècord a la demarcació en una jornada amb gairebé 1.500 contagis

Arriba als 1.712 punts al Camp de Tarragona i als 2.097 a les Terres de l'Ebre

Actualitzada 28/12/2021 a les 11:01

La situació a Catalunya

La província de Tarragona presenta avui les seves pitjors dades epidemiològiques pel que fa a tota la pandèmia, el risc de rebrot s'ha disparat a tot el territori i arriba avui a xifres rècord: 1.712 punts al Camp de Tarragona i 2.097 a les Terres de l'Ebre. Pel que fa a la velocitat de propagació del virus (Rt) s'observa la mateixa tendència a l'alça, a Tarragona és d'1,66 i a les Terres de l'Ebre d'1,62.La segona dada preocupant és la xifra de detecció de nous casos. El Departament de Salut ha notificat gairebé 1.500 contagis amb proves PCR o Test d'Antígens, concretament se n'han detectat 1.069 a les comarques tarragonines i 421 a les ebrenques.Tot i això, Salut no ha notificat cap nova defunció a la província, per tant, al Camp de Tarragona es manté la xifra de 1.243 morts i 197 a les Terres de l'Ebre.La pressió hospitalària ha augmentat lleugerament, el Camp de Tarragona suma 2 pacients de coronavirus ingressats, actualment n'hi ha 80 a planta i 25 a les UCI. Les Terres de l'Ebre sumen 1 persona ingressada (25 en total) i 14 llits d'UCI ocupats per pacients covid-19, els mateixos que ahir.Finalment pel que fa al procés de vacunació, a les comarques de Tarragona 486.842 tenen la primera dosi, 429.709 la segona i les terceres dosis s'han posat a 133.133 persones. En el cas de les Terres de l'Ebre, un total de 142.989 persones han estat vacunades amb la primera dosi, 128.481 amb la segona i 45.999 amb la tercera.Salut ha declarat aquest dimarts 24.006 nous casos de covid-19, el que situa el total de positius confirmats amb PCR o TA en 1.146.459. Els crítics superen ja la barrera dels 400. En concret són 404, cinc més que fa 24 hores, xifres similars a les de finals d'agost. Pel que fa als ingressats, n'hi ha 46 més, amb un total de 1.503. El risc de rebrot puja a 2.526, el que suposa un creixement en un dia de 497 punts. L'Rt passa d'1,55 a 1,73. Les funeràries han notificat 31 morts, amb un total de 24.484 des de l'inici de la pandèmia. El 15,63% de les proves de la darrera setmana ha donat positiu. La incidència acumulada a 14 dies puja de 1.358,2 a 1.513,37, mentre que a 7 dies creix de 875,06 a 1.006,48.