El llibre «tranquil» de Mariona Quadrada

S'ha presentat 'Essències. Cuina i sentiments a taula', que compta amb les il·lustracions d'Adela Blasi

Actualitzada 28/12/2021 a les 10:47

El títol del nou llibre de Mariona Quadrada és una declaració d'intencions. Essències. Cuina i sentiments a taula (Edicions Sidillà) és un recull de relats en què les emocions i els records estan impregnats de sabors i olors. «Essències és un llibre de relats curts que, al final, inclou un apèndix amb receptes. Però el que m'interessava més no era fer un receptari, sinó el viatge interior, de quina manera el meu entorn i les vivències que he tingut han influït per arribar allà on soc ara», explica la Mariona. La professora de cuina descriu la publicació com «un llibre regal, ple d'emocions», tot subratllant que a la vegada és un «un llibre tranquil, que no cal que es llegeixi d'una tirada, perquè convida al lector a fer el seu propi viatge interior». A la vegada, afegeix l'autora, la publicació també vol ser «una reivindicació de la proximitat, del cicle del camp, del viure i conviure amb l'entorn i nodrir-nos d'això».

Els escrits de la Mariona es presenten en una edició acurada, ben acompanyats per les il·lustracions d'Adela Blasi, que fan de complement perfecte a la lletra escrita. Els dibuixos, més evocadors que descriptius, mostren amb una gran delicadesa de formes i colors les essències que descriu la Mariona, com en una recepta infal·lible. «Amb la Mariona fa molts anys que som amigues i moltes de les seves referències són compartides. Els paisatges, els productes, la cultura del Baix Camp i els escenaris que descriu jo també els he conegut i, per tant, entenc molt bé el que explica», detalla l'Adela. La il·lustradora subratlla que ha pogut treballar amb total llibertat, sense la cotilla de pensar que la il·lustració hagués de ser un retrat exacte del que explica el text, sinó més aviat «el que les paraules de la Mariona m'evocaven». L'Adela, qui admet trobar-se en una etapa molt centrada en les il·lustracions naturalistes i científiques, ha dibuixat cireres suculentes, carabasses voluptuoses i ametlles acabades de collir de l'arbre que tenen la mateixa força evocadora que les paraules de la seva amiga Mariona.

Quant a la idea de fer el llibre, expliquen les autores, va tenir com a punt de partida «una intuïció molt clara del que volíem fer», però que els costava acabar de definir. En aquest punt, asseguren, va ser clau la intervenció de Rosa Pagès. L'escriptora reusenca (que signa el pròleg del llibre) les va animar a treballar en la descoberta de les emocions, els records i la pròpia identitat.

Un regal il·lustrat

«La Mariona i jo hem fet aquest llibre com un regal, hi hem posat tot l'amor, sense pensar en un destinatari concret, però ens estem trobant que el retorn de les persones que l'estan llegint és extraordinari», assenyala l'Adela. Un llibre, admeten les autores, que també és un regal que s'han fet l'una a l'altra, com una manera de compartir records, emocions i lletres. Essències. Cuina i sentiments a taula ja es pot trobar a les llibreries.