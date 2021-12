Valls incrementa el pressupost del 2022 que se situa en més de 30 MEUR, el més alt de la història

El pressupost més alt de la història

«El concurs públic per a la gestió va quedar desert i ara esperàvem que la situació sanitària canviés, no ens interessa obrir un museu amb restriccions d'aforament; però quan la situació millori la intenció és tornar a treure el plec de clàusules i obrir-lo el 2022», ha manifestat l'alcaldessa Dolors Farré.Segons fonts municipals, la proposta de pressupost municipal per a 2022, a debat al plenari d'aquest dilluns, manté la línia expansiva dels últims exercicis i augmenta per tercer any consecutiu. Durant el 2022 s'executaran inversions i obres públiques que superaran en conjunt els 8 milions d'euros.Entre els principals projectes, destaca com a més important en volum d'inversió la rehabilitació de l'edifici de Ca Xapes com a seu de la Llar del Jubilat, així com la recuperació de la muralla medieval de Sant Antoni o el nou Espai Jove de Valls que s'ubicarà a la plaça de les Escudelles del centre històric.De fet, dels 8,1 milions d'euros que s'invertiran el proper any, gairebé la meitat (49,2%) són al centre històric, però també sobresurten actuacions a diferents zones de la ciutat, entre elles la modernització integral de l'enllumenat del polígon industrial o la renovació de la xarxa d'aigua i voreres al passeig de l'Estació que, en ambdós casos, s'iniciaran al voltant del mes de febrer.Entre les inversions previstes destaca l'execució de noves fases del projecte d'ampliació del Museu de Valls a la Casa de Cultura, la millora a les instal·lacions esportives del Vilar o actuacions de millora de vies públiques del polígon, a més d'una nova edició de pressupostos participatius que permetrà a la ciutadania plantejar i escollir projectes per un import global de 250.000 euros.