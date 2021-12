Territori construirà una rotonda a la T-312 i connectarà dos vials estructurals al nord de Cambrils

L'obra es licita per un import d'1 MEUR i es preveu que comenci a l'estiu vinent

Actualitzada 27/12/2021 a les 15:57

El Departament de la Vicepresidència, Polítiques Digitals i Territori licita les obres per a connectar la carretera T-312, a la sortida de l'autopista AP-7 a Cambrils (Baix Camp), amb dos futurs vials que estructuraran la mobilitat al nord del municipi: cap a l'avinguda de l'Esport i cap al nou sector industrial Belianes sud i la nova estació de tren. L'obra surt a concurs per un import de prop d'un milió d'euros i ha de començar a l'estiu. El termini d'execució és de sis mesos. El giratori permetrà eliminar els actuals girs a l'esquerra i també donarà accés directe al parc de Bombers de Cambrils. La rotonda millorarà la seguretat i la canalització del trànsit en aquest entorn on la T-312 registra 8.800 vehicles diaris.