«Les Decennals de Valls a hores d'ara tiren endavant»

Quan falta un mes per les festes, els artistes locals transmeten imatge de tranquil·litat amb una fotografia de grup

Actualitzada 27/12/2021 a les 13:22

Compte enrere a Valls per les Festes Decennals de la Mare de Déu de la Candela 2021+1. «Les Decennals de Valls no perillen, a hores d'ara tiren endavant, estem preparant unes festes segures», ha declarat l'alcaldessa Dolors Farré. Quan falta just un mes per a la celebració de la Candelera, la ciutat vol transmetre imatge de tranquil·litat i confiança, amb una fotografia de grup de tots els artistes vallencs que prendran part en les festes, feta aquest dilluns al matí a la plaça del Pati, davant la simbòlica escultura de 'la Dona que es pentina'. L'Ajuntament garanteix que s'adaptaran les mesures sanitàries que es vagin marcant. De moment no s'aplicaran restriccions als actes de carrer mentre als interiors hi ha el límit del 70% d'aforament.