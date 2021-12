Per la promoció de les marques com a destinacions familiars s'han editat nous catàlegs de propostes experiencials, pautes per adaptar els equipaments i els recursos turístics a les famílies de manera sostenible i responsable, juntament amb un nou relat que posa al centre els infants.De fet, 1.500 alumnes han participat en el TurisTIC challenge, un itinerari educatiu que s'ha fet els últims dos cursos per estimular el coneixement del patrimoni, el sentiment de pertinença i d'orgull perquè siguin els futurs prescriptors i ambaixadors dels actius turístics del territori.