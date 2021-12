La canya americana guanya terreny a l'estany del Saler de Torredembarra

La invasió d'aquesta planta s'ha apoderat notablement de la superfície de la làmina d'aigua

Actualitzada 26/12/2021 a les 21:29

L'estany del Saler dels Muntanyans de Torredembara gairebé no alberga aus aquest hivern en el sector situat més al sud. Des de la passada primavera pateix un procés de degradació natural. El motiu és la ràpida expansió de la canya americana, una espècie que està envaint tota la zona aquàtica a un ritme accelerat.

Des del passat mes de maig les persones que hi passegen per la zona han constatat com algunes zones de l'estany que eren perfectament visibles des de la plataforma de fusta existent entre el traçat de les vies del tren i la platja deixaven de ser-ho a causa del creixement inexorable de gran quantitat de canyes americanes.

Transcorreguts uns mesos i ja iniciat l'hivern, el paisatge de l'estany ha variat notablement. La gran presència d'aquesta espècie vegetal invasora ha reduït l'hàbitat que, fins al passat any, era utilitzat per un elevat nombre d'aus.

Caldrà esperar a les pròximes setmanes per veure com aquest brusc canvi patit per l'estany afecta les aus, el seu comportament i si aquestes decideixen passar els mesos freds en aquest lloc o cerquen un de nou on la vida els sigui més fàcil i atractiva.

L'expansió de la canya americana també afecta greument l'espai ocupat per joncs, un dels més importants que es conserven al litoral de Catalunya. La invasió ja ocupa diferents zones, on el jonc està desapareixent. Fins i tot, aquest procés ha arribat a pocs metres els joncs.