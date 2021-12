Els nens i nenes de la Pobla ja gaudeixen del Parc de Nadal

Aquest dilluns ha obert portes i s'allargarà fins el 30 de desembre

La Pobla de Mafumet segueix immersa en la celebració dels actes amb motiu de les festes nadalenques. Aquesta setmana, hi ha previst un seguit d'activitats en què els nens i nenes del municipi en seran els grans protagonistes. Avui dilluns, s'ha donat el tret de sortida al tradicional Parc infantil de Nadal, una activitat que l'any passat va haver de ser suspesa a causa de la Covid, però que enguany s'ha recuperat seguint totes les mesures de seguretat vigents. El parc infantil de la Pobla ha obert portes amb una bona acollida per part dels nens i nenes i dels joves, que han pogut gaudir de les nombroses activitats programades. Aquest és el cas dels inflables, la ludoteca, piscina de boles, Play Station zone, teenager zone, tallers, rocòdrom, tirolina, segways i karts ecològics, un ampli ventall de propostes amb les quals la diversió està més que assegurada.El parc infantil de la Pobla se celebrarà fins al proper dia 30 de desembre a l'interior del Pavelló Municipal, en horari de 10 a 13.30 h i de 16 a 20 h.Però aquesta no és l'única activitat pensada per als més joves de la Pobla durant aquests dies. I és que els nens i nenes podran gaudir a més, de la visita de l'Emissari Reial que recollirà les seves cartes adreçades als Reis Mags, per tal que Ses Majestats, puguin conèixer els seus desitjos. L'Emissari Reial estarà a la Carpa del Pavelló a partir d'aquest dimarts i fins dijous, entre les 12 i les 14 h i de les 17 a les 19 h.I la darrera gran activitat d'aquesta setmana pensada per als nens i nenes de la Pobla, tindrà lloc aquest divendres dia 31, quan l'Home dels Nassos visitarà el municipi i passejarà amb els més petits pels seus carrers.Durant els propers dies, la Pobla de Mafumet també té programades diverses activitats pensades per als adults. Aquest és el cas del concert de Nadal que anirà a càrrec de la Jove Orquestra Intercomarcal i que se celebrarà dimecres dia 29 de desembre al Casal Cultural.També en l'àmbit cultural i al Casal municipal, diumenge dia 2 de gener, el municipi acollirà la representació dels Pastorets, a càrrec de La Corriola Teatre. Per cert, que aquesta representació ja s'ha pogut veure durant aquest passat cap de setmana i ha gaudit d'una bona acollida de públic.Entre els actes celebrats durant aquest cap de setmana a la Pobla, destaca una de les tradicions del dia de Nadal, més arrelades en la nostra història. Ens referim a la festa del Tió, una celebració que es va dur a terme a la Carpa del Pavelló. Van ser molts els nens i nenes que no es van voler perdre la visita d'aquest tronc màgic que, com marca la tradició, va obsequiar els infants amb diversos regals.