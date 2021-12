Els nens lliuren la carta als Reis al Castell de Vila-seca

Actualitzada 26/12/2021 a les 21:00

Els infants vila-secans han acudit aquest cap de setmana a la Haima Reial instal·lada al Castell de Vila-seca per lliurar la carta als Reis d'Orient amb els seus desitjos. Pels qui encara no hi hagin pogut anar, la Haima Reial estarà oberta el dijous 30 i el divendres 31 de desembre així com el 2 de gener, en horari de 10 a 14 hores.



D'altra banda, la programació de Nadal ofereix altres activitats per als més petits durant aquestes festes. Així, avui obre portes el Parc Infantil de Nadal que es durà a terme al Pavelló Municipal d'Esports. Allà també, avui, demà i passat, hi ha programat un espectacle infantil a les 18.30 hores amb màgia, titelles, animació, contes, tallers, jocs inflables i pintacares, entre d'altres.