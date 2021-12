El Tió més llarg del món torna a cagar a Alcover per Sant Esteve

D'una llargada de més de cinquanta metres, aquest va repartir llaminadures per tots els nens i nenes

Actualitzada 27/12/2021 a les 06:53

Més de 200 nens i nenes d'Alcover es van aplegar ahir a la plaça Nova d'Alcover per, com és tradició al poble per Sant Esteve, fer cagar el Tió més llarg del món. A la una del migdia i en dos torns de mitja hora i de 125 infants per respectar al màxim les mesures derivades de la covid-19, es va celebrar la cagada del Tió que cada any visita el territori. Enguany, sorprenia amb la la seva longitud, que encara era més gran que en les edicions anteriors, amb 52 metres.

Els més de 200 infants, que van haver d'apuntar-se prèviament a través de la web l'Ajuntament, van arribar a la plaça i van anar col·locant-se un a un al llarg del Tió. Amb una verga d'avellaner que els va donar l'organització, van donar cops de bastó al Tió cantant una versió de la tradicional cançó per fer-lo cagar. Després d'un intent frustrat en què el tió no va repartir cap regal, els infants ho van tornar a intentar per segon cop, aleshores més implicats i cantant i picant més fort, i la màgia va fer la seva feina fent cagar al Tió de valent centenars de bosses amb llaminadures de tota mena. L'acte va concentrar a molts veïns i veïnes de la localitat que no volien perdre's l'activitat. Fa més de 30 anys que un esbart sardanista del poble va decidir convidar aquesta immensa figura i, amb el pas del temps, s'ha convertit en l'acte nadalenc més esperat pels petits.