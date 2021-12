El risc de rebrot a Tarragona frega el màxim històric i arriba a 1.295 mentre que a l'Ebre ja és de 1.712 punts

S'han detectat 878 contagis en les darreres vint-i-quatre hores a la província

Actualitzada 27/12/2021 a les 10:08

La situació a Catalunya

Les dades epidemiològiques al territori i arreu de Catalunya s'han disparat en els darrers dies. Al Camp de Tarragona el risc de rebrot ha augmentat 239 punts i avui és de 1.295, s'apropa a la xifra rècord registrada el juliol (1.590). Les comarques de l'Ebre han superat amb escreix el màxim registrat durant la pandèmia i avui el risc de rebrot se situa en els 1.712 punts, augmentat 321 punts respecte ahir. Pel que fa a la velocitat de propagació del virus (Rt) s'observa la mateixa tendència a l'alça, a Tarragona és d'1,40 i a les Terres de l'Ebre 1.44.Tot i això el Departament de Salut no ha notificat cap nova defunció a la província, per tant, al Camp de Tarragona es manté la xifra de 1.295 morts i 197 a les Terres de l'Ebre.La xifra de detecció de nous casos és molt alta i es preveu que les trobades nadalenques no frenin aquesta tendència, al contrari, els nous casos poden augmentar. A la província s'han detectat amb proves PCR o Test d'Antígens 878 contagis en les darreres vint-i-quatre hores, 624 a les comarques tarragonines i 254 a l'Ebre.Pel que fa a la pressió hospitalària es manté pràcticament igual, el Camp de Tarragona resta 2 pacients de coronavirus ingressats, actualment n'hi ha 79 a planta, i les UCI es mantenen en 26. Les Terres de l'Ebre sumen 3 persones ingressades (24 en total) i 14 llits d'UCI ocupats per pacients covid-19, els mateixos que ahir.Finalment pel que fa al procés de vacunació s'ha notat en les xifres publicades avui que durant Nadal s'ha frenat la xifra de persones que han rebut el vaccí. A les comarques de Tarragona 485.437 tenen la primera dosi, 429.200 la segona i les terceres dosis s'han posat a 129.286 persones. En el cas de les Terres de l'Ebre, un total de 142.873 persones han estat vacunades amb la primera dosi, 128.351 amb la segona i 44.372 amb la tercera.El risc de rebrot ha superat els 2.000 punts a Catalunya. En concret, se situa en 2.029, 338 punts més que fa 24 hores. El Departament de Salut ha declarat 68 ingressats més per covid-19 a Catalunya (1.457) i 18 crítics més a l'UCI (399). En paral·lel, l'Rt puja d'1,41 a 1,55. Salut ha declarat 8.740 nous casos confirmats per PCR o TA en les darreres 24 hores i el total des de l'inici de la pandèmia arriba als 1.122.453 casos. En les darreres 24 hores no s'ha notificat cap mort i el global des de l'inici de la pandèmia és manté en 24.453. El 14,43% de les proves de la darrera setmana ha donat positiu. La incidència acumulada a 14 dies puja de 1.237,51 a 1.358,2, mentre que a 7 dies creix de 768,72 a 875,06.