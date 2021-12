Desmantellada una plantació de marihuana a una nau agrícola abandonada de Riudoms

Hi havia 800 plantes de marihuana, 118 quilos de cabdells de la mateixa substància, 1 quilos d'haixix i 1.500 € en efectiu

Actualitzada 27/12/2021 a les 09:17

La Guàrdia Civil i els Guàrdies Municipals de Riudoms, han dut a terme una operació fruit de la qual han desmantellat una plantació composta per gairebé 800 plantes de marihuana en fase inicial de creixement, 118 quilos de cabdells de la mateixa substància, 1 quilos d'haixix i 1.500 € en efectiu. S'han detingut 4 persones com a presumptes autores d'un delicte de tràfic de drogues (cultiu i elaboració de marihuana) i un altre de defraudació de fluid elèctric.La investigació es va iniciar a mitjans d'any, quan un agricultor de Riudoms, va posar en coneixement de la Guàrdia Civil que quan realitzava labors agrícoles en un dels seus terrenys de la partida Puig d'aquesta localitat, percebia una forta olor de marihuana procedent d'una nau agrícola propera al seu terreny.Després d'establir contacte amb els Guàrdies Municipals de Riudoms, es va poder conèixer que, els agens municipals també havien rebut aquesta notícia, i es va acordar continuar la investigació de manera conjunta. Van descobrir que en una una finca agrícola aïllada del terme municipal de Riudoms l'existència d'elements destinats al cultiu interior de marihuana, com ara dipòsit d'aigua, equips d'aire condicionat i extractors d'aire, dels quals emanava una forta olor a marihuana.La finca s'havia ocupat il·legalment per a establir plantacions de marihuana.La finca es trobava en tot moment custodiada per gossos de presa i al perímetre interior de la mateixa hi havia una construcció d'una sola planta condicionada per albergar plantacions clandestines. L'interior s'havia dividit en diferents parts per albergar les diferents zones de residència/vigilància dels cuidadors, zona de cultiu i zona d'elaboració, es va descobrir a la zona de cultiu una sofisticada instal·lació amb diferents estades per a acollir les plantacions en les seves diferents fases de creixement amb l'objectiu d'augmentar el rendiment del cultiu i no quedar mai desabastit.Durant el registre es va procedir al desmantellament de la plantació 'indoor' de marihuana. Per part d'agents de la Guàrdia Civil s'ha continuat amb la investigació de l'organització criminal relacionada amb aquesta plantació, podent verificar que podria tenir connexions internacionals.L'operació dirigida pel jutjat en funcions de guàrdia de Reus, ha estat duta a terme de manera conjunta per agents de la Guàrdia Civil i dels Guàrdies Municipals de Riudoms, decretant-se per a 3 dels detinguts presó sense fiança.