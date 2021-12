Desarticulat un grup criminal dedicat al tràfic il·lícit de vehicles que operava des de Salou

En les primeres gestions d'investigació es va comptar amb la col·laboració de les policies locals de Salou i Cambrils

Actualitzada 27/12/2021 a les 08:09

Agents dels Mossos d'Esquadra de les unitats d'investigació de Tarragona i Reus conjuntament amb la Unitat de Patrimoni de la Comandància de Barcelona de la Guàrdia Civil van detenir diumenge quatre homes i una dona, d'edats compreses entre els 30 i els 57 anys, de nacionalitats russa i ucraïnesa, un dels homes amb domicili a Rússia i la resta a Salou, com a presumptes autors dels delictes de pertinença a grup criminal, 17 robatoris amb força de vehicles, falsificació documental i tràfic il·lícit de vehicles.

Les detencions són el resultat d'una investigació que es va iniciar a l'estiu en detectar una sèrie de robatoris de vehicles nous i d'una determinada marca a la zona del Tarragonès i el Baix Camp. En les primeres gestions d'investigació es va comptar amb la col·laboració de les policies locals de Salou i Cambrils.

Durant la fase inicial de la investigació, a l'octubre es va detenir un home de 25 anys, de nacionalitat ucraïnesa i es van recuperar dos vehicles sostrets de la mateixa marca. Aquesta detenció va permetre constatar l'existència d'un grup criminal format per ciutadans de l'Europa de l'est que estava assentat al territori. A més, els mossos van coincidir en la investigació amb agents de la Guàrdia Civil i es va establir un equip conjunt de treball.

Amb l'avenç de la investigació es va constatar que el grup criminal operava també fora de Catalunya, es va identificar els membres, els seus rols dins del grup i es van ubicar una sèrie de domicilis i cotxeres on els investigats guardaven vehicles sostrets. De fet, durant aquesta fase d'investigació els policies van recuperar cinc vehicles que havien estat sostrets a Catalunya i Madrid.

Els investigadors van comprovar que dos dels integrants del grup s'encarregaven de cometre els robatoris dels vehicles, dos eren els responsables de la logística i de donar suport als lladres i un cinquè membre que s'encarregava de la manipulació dels vehicles.

El grup disposava de les eines i la capacitat per falsificar els elements de traçabilitat dels vehicles que robava de manera que cometien els robatoris dels cotxes a València, Madrid o Catalunya, els portaven fins a Torredembarra i, en un breu període de temps, eren capaços de manipular-los i falsificar la seva documentació per posar-los en circulació.

Mentre els investigadors prepararen les entrades i perquisicions als domicilis investigats van tenir coneixement de l'arribada d'un integrant del grup criminal que es dedicava a la modificació dels vehicles per poder traficar amb ells sense aixecar sospites. Concretament, mitjançant eines especialitzades, plantilles i altres estris era capaç de modificar els números de bastidor i de motor de tal forma que era pràcticament indetectable la falsificació.

L'arribada d'aquest especialista va fer que diumenge passat, els equips investigadors precipitessin l'operatiu i detinguessin les cinc persones. L'endemà, es van fer les entrades i perquisicions a quatre immobles, tres domicilis a Salou i una cotxera a Torredembarra. Per portar a terme aquest dispositiu es va comptar també amb la col·laboració de la Policia Local de Torredembarra.

En aquests registres es van localitzar quatre geolocalitzadors, inhibidors de freqüència, documentació, eines especialitzades per a la modificació dels elements de traçabilitat dels vehicles, diverses plaques de matrícules clonades, cinc aparells OBD (sistema de diagnosi de vehicles), diversos estris específics per cometre el robatori dels cotxes i un total 12 vehicles. A més, es va recuperar documentació d'un vehicle denunciat en un robatori però que no es va localitzar.

Dels 12 vehicles recuperats i que constaven com a sostrets, els detinguts ja havien manipulat 6 per poder-los posar en circulació ja que, a més de manipular-los, havien realitzat la falsificació documental. Dels altres sis vehicles encara no havien finalitzat la falsificació.

A més, els investigadors van intervenir el vehicle d'alta gamma que utilitzaven els integrants del grup, valorat en més de 100 mil euros, i que, donada la seva procedència, s'haurà de comprovar via Interpol si consta sostret. Aquest seria el 18è vehicle intervingut.

Els cinc detinguts van passar dimecres a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Tarragona i l'autoritat judicial va decretar la seva llibertat amb càrrecs.