Augmenta el nombre d'infectats i el risc de rebrot es dispara

D'altra banda, la pressió als hospitals es manté estable tant al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre

Actualitzada 26/12/2021 a les 10:17

Situació al conjunt de Catalunya

El dia de Nadal els contagis per la Covid-19 segueixen augmentant al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Més 630 nous contagiats al Camp de Tarragona i gairebé 200 a les Terres de l'Ebre s'acumulen als 74270 i 19679 casos totals respectivament segons dades que ha actualitzat aquest matí el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.El risc de rebrot també segueix pujant. Al Camp de Tarragona ja es troba en 1056 punts (un augment de 177 punts respecte als 897 d'ahir), mentre que a les Terres de l'Ebre l'augment és de 226 punts pe a elevar la xifra total als 1391 punts.Tanmateix, la pressió hospitalària a totes dues demarcacions segueix estable. Al Camp de Tarragona es mantenen els 81 pacients ingressats i 26 a l'UCI, i a les Terres de l'Ebre trobem un nou pacient ingressat, que eleva a 21 el nombre, i es manté el nombre de pacients a l'UCI.En aquesta nova jornada, afortunadament, no s'ha lamentat cap defunció en cap de les dues demarcacions.El Departament de Salut ha declarat 45 ingressats més per covid-19 a Catalunya (1.389) i 5 crítics més a l'UCI (381). En paral·lel, l'Rt puja d'1,36 a 1,41, mentre que el risc de rebrot creix fins a 1.691 (+267). Salut ha declarat 8.339 nous casos confirmats per PCR o TA en les darreres 24 hores i el total des de l'inici de la pandèmia arriba als 1.113.713 casos. En les darreres 24 hores s'han notificat 19 morts i el global des de l'inici de la pandèmia és de 24.453. El 13,56% de les proves de la darrera setmana ha donat positiu. La incidència acumulada a 14 dies puja de 1.082,94 a 1.237,51, mentre que a 7 dies creix de 674,13 a 768,72.