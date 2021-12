El risc de rebrot i els contagis segueixen augmentant al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre

Tanmateix, la pressió hospitalària de la demarcació pateix una mínima reducció

Actualitzada 25/12/2021 a les 10:10

Situació al conjunt de Catalunya

La sisena onada de la Covid-19 segueix contagiant a persones tant al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre, però, la jornada d'ahir, els hospitals de la demarcació van veure com es reduia la presió hospitalaria segons les dades de Salut tancades divendres.Concretament sis pacients ingressats i tres a l'Unitat de Cures Intensives van alleugerir els centres médics del Camp de Tarragona que ara comptabilitza 81 pacients ingressats i 26 a l'UCI. A les Terres de l'Ebre, per la seva part, el nombre tant d'ingressats, com de pacients a l'UCI s'ha vist reduït en un, ara són 20 ingressats per la Covid-19 i 14 a l'Unitat de Cures Intensives.Tanmateix, el nombre de nous positius detectats amb testos d'antígens o proves PCR segueix a l'alça. Mentre que al Camp de Tarragona són 548 els nous casos detectats, a les Terres de l'Ebre en són 218.Aquestes xifres repercuteixen en el risc de rebrot, que segueix pujant. Al Camp de Tarragona hi observem un increment de 64 punts per situar-se en 897, i, a les Terres de l'Ebre l'increment és de fins a 154 punts, augmentant la xifra total en 1165.Sortosament, en aquesta jornada no s'han de lamentar defuncions ni al Camp de Tarragona ni a les Terres de l'Ebre. Fins ara, són 1243 les defuncions comptabilitzades al Camp de Tarragona i 197 a les Terres de l'Ebre.El Departament de Salut ha declarat 15 ingressats menys per covid-19 a Catalunya (1.344) i els mateixos crítics a l'UCI (376). En paral·lel, l'Rt puja d'1,33 a 1,36, mentre que el risc de rebrot creix fins a 1.424 (+160). Salut ha declarat 16.935 nous casos confirmats per PCR o TA en les darreres 24 hores i el total des de l'inici de la pandèmia arriba als 1.105.374 casos. En les darreres 24 hores no s'ha notificat cap mort i el global des de l'inici de la pandèmia és de 24.434. El 12,91% de les proves de la darrera setmana ha donat positiu. La incidència acumulada a 14 dies puja de 978,06 a 1.082,94, mentre que a 7 dies puja de 591,17 a 674,13.