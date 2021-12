Valls es vol il·luminar amb 750.000 llums per les Decennals

Actualitzada 24/12/2021 a les 12:31

Unes lluminàries més eficients

En guàrdia per l'impacte de la variant òmicron

Valls es vol il·luminar amb 750.000 llums per les Festes Decennals, del 28 de gener al 6 de febrer. S'ha muntat una gran estructura al barri del Fornàs, amb més de 350.000 llums, mentre al centre històric se'n col·locaran 400.000 més. La lluminària, de 25 metres d'alçada, acollirà l'acte inaugural que es reproduirà fins a 50 vegades per garantir que es pugui veure, donada la crisi sanitària. Quan falta un mes i escaig per les festes, i davant l'impacte de la variant òmicron, l'organització vol transmetre tranquil·litat. No es planteja suspendre-les. Diu que hi ha marge de maniobra per acatar més restriccions sanitàries i adaptar una Candelera que ja es va haver de posposar el febrer passat, amb un pressupost que ronda els 3 milions d'euros.Amb un pressupost equiparable al Festival Grec de Barcelona, les Decennals de Valls, entren en el compte enrere sense abaixar la guàrdia amb la sisena onada de la covid-19. De fet, un marcador al centre de la ciutat s'actualitza cada dia amb els dies que falten. Són conegudes com les festes de la llum i les ornamentacions lumíniques hi tenen molt significat. L'encesa dels llums és dels moments més especials que es reserva per a la inauguració de les festes. Només s'ha pogut veure, per uns instants, bona part de l'estructura encesa en unes proves de llum.Els llums són obra de la prestigiosa firma italiana Mariano Sceneographic Light Sculpture. Durant tot el desembre s'ha anat muntant aquesta grandiosa estructura, de 25 metres d'alt, enmig del passeig President Tarradellas de Valls. El barri del Fornàs acollirà «Omega», l'espectacle de lluminàries musicals que serà una de les grans novetats de les festes, mentre que al nucli antic -al carrer de la Cort i a les places del Blat i el Pati- s'instal·laran les ornamentacions lumíniques patrimonials recuperades en les darreres Decennals.A la plaça del Blat s'instal·laran 9 canelobres tridimensionals, al carrer de la Cort es podran veure 24 arcs de tipologia 'Stella', és a dir, estel·lar, que juga amb el vers del Virolai vallenc, que diu que la Mare de Déu de la Candela és «de la ciutat estel». I el Pati, lluirà la instal·lació 'Barrocco Luminaria'. Les lluminàries s'encendran cada dia durant les Decennals a les sis de la tarda, i funcionaran fins a la matinada. Es fa ús de la darrera tecnologia LED que permetrà una notable reducció del consum energètic -en xifres superiors al 60% respecte a fa deu anys.És la primera vegada que les lluminàries s'estenen fora del centre històric. També per primer cop en la història, el muntatge de les lluminàries musicals es podrà veure en sis variants diferents durant els deu dies de les Decennals, una cinquantena de passis, tots de caràcter gratuït, que s'alternaran en la programació de les festes. «Seran cinquanta espectacles inaugurals per garantir que es pugui fer, i a més a l'aire lliure, tenim marge de maniobra i això és una garantia en aquest moment», diu el director artístic de les Decennals, Jordi Bertran.En declaracions a l'ACN, Bertran assegura que a l'Ajuntament impera la tranquil·litat ja que el consistori no es desmarca de l'assessorament mèdic de l'epidemiòleg Antoni Trilla, de l'Hospital Clínic de Barcelona. «Som molt rigorosos, en tot moment hem seguit les indicacions sanitàries», afirma Bertran. Diu que tenen coll per adaptar el programa. «Si el Procicat ha dit que tira endavant el multitudinari Carnaval de Sitges amb adaptacions; nosaltres encara tenim mesures més estrictes a punt per aplicar que les de Sitges, i si cal ho farem», afegeix.És per això que l'organització no es planteja la possibilitat de suspendre unes festes que ja venen ajornades d'enguany -per això s'han rebatejat com a Decennals 2021+1. Es dona la circumstància que coincideixen amb el centenari de les lluminàries elèctriques, que es van poder veure per primer cop el 1921 en substituir les anteriors de gas. Valls ha celebrat les Decennals cada dècada, de manera ininterrompuda, des de l'any 1971 -en els anys acabats en '1'-, fins l'esclat de la pandèmia de la covid-19, que ha obligat a posposar-les un any més tard.