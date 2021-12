Pere Segura pacta els pressupostos del 2022 amb Comuns i no adscrits

Els comptes municipals es van aprovar al ple d'ahir amb àmplia majoria

Pere Segura, l'alcalde de Vila-seca i màxim responsable del grup municipal de Vila-seca Segura, ha aconseguit tirar endavant el projecte de pressupostos municipals de l'any vinent, el 2022. El plenari celebrat, ahir dijous al vespre, va aprovar els comptes de la corporació municipal i els Patronats per a l'any vinent, que pugen a 33.981.410 euros. L'equip de govern, format per Vila-seca Segura i el PSC, va aconseguir els suports de Vila-seca En Comú i també dels cinc regidors no adscrits (que en el seu moment van abandonar Ciutadans). El grup municipal de Decidim Vila-seca, per la seva banda, va votar en contra dels comptes presentats per Segura.

El pressupost municipal preveu un lent procés de recuperació econòmica al municipi i contempla un increment del 3,4% en els ingressos. En aquest sentit també destaca la «garantia ferma», segons destacava l'alcalde, Pere Segura, de rebre fonts Next Generation per la renovació de la platja de la Pineda i la millora de la competitivitat turística del municipi.

Al llarg del dia d'ahir, abans de la celebració del ple, es van materialitzar els acords entre grups municipals per tirar endavant els pressupostos. Segura va tancar un acord de 37 punts amb Vila-seca En Comú, entre els quals s'inclou, precisament, una comissió que es reunirà mensualment per avaluar el compliment d'aquests acords.

Al mateix temps, abans de la celebració del plenari que ahir dijous va aprovar els comptes municipals, també s'anunciava un acord entre Vila-seca Segura i els regidors no adscrits, considerat, per aquests últims, com «un pacte d'estabilitat», on també s'establia el suport al pressupost el 2022 amb la inclusió de diverses propostes.

L'acord del grup municipal de Vila-seca En Comú amb l'equip de govern consta d'un total de 37 punts i se centra principalment en la defensa dels drets socials i el dret a l'habitatge, la igualtat i l'ecologisme. Entre les iniciatives més destacades, hi ha la declaració de Vila-seca com a Àrea Tensionada per tal de congelar els preus del lloguer de l'habitatge, la consolidació dels ajuts al pagament de l'Impost de Béns Immobles (IBI) i la taxa d'escombraries, la creació d'una línia de subvencions per estimular l'emprenedoria entre les dones, amb una partida de 50.000 euros, l'elaboració d'un pla per a la descarbonització del municipi o la creació d'una partida pressupostària per establir un Pla d'Accessibilitat Universal.

Núria Miret, portaveu adjunta del Grup Municipal de Vila-seca en Comú, va destacar l'acord com un exemple de «política concreta i útil que permet avançar de forma sòlida en drets i prestacions per a la ciutadania», tot i que va recordar que aquests «no són els nostres pressupostos».

Acord amb els no adscrits

Per la seva banda, el grup format pels cinc regidors no adscrits de l'Ajuntament de Vila-seca va donar el seu vot favorable als pressupostos després de signar un pacte amb el govern local que contempla, entre altres compromisos, la dotació d'una partida econòmica per a l'actuació al Parc de la Riera al barri de la Formiga per l'adequació d'espais al carrer de Sant Jordi, el pla de millora, modernització i increment d'agents de carrera a la Policia Local i la presentació d'un gran projecte de transformació del Parc del Colomí, l'Hort d'en Pep, el mercat i tot el seu entorn.