La Masia Catalana de Salou ofereix 'Un paratge màgic!'

Ofereix un seguit d'activitats per als més petits

Actualitzada 23/12/2021 a les 22:02

La Masia Catalana de Salou es transforma des d'ahir i fins demà en Un paratge màgic!, on el món del Nadal deixarà la seva empremta en les retines dels nens i les nenes. Ahir a la tarda, l'alcalde de Salou, Pere Granados, acompanyat de la regidora d'Infància, Julia Gómez, i del regidor de Serveis Culturals, Xavier Montalà, entre altres regidors de Govern, van fer una visita a la Masia, on les mascotes del Club Xic'S, el Rocky i la Confetina, els van donar la benvinguda cantant i ballant. A continuació, diversos personatges van explicar contes i anècdotes de Nadal a les famílies, fins a arribar al Pare Noel, que els esperava per rebre la carta amb els desitjos dels menuts.

L'alcalde de Salou va expressar la seva satisfacció per «la bona acollida que tenen les activitats de Nadal a Salou, que s'organitzen amb totes les mesures de seguretat, i que són molt participatives en l'àmbit familiar». Per la seva banda, el regidor de Serveis Culturals, Xavier Montalà, va fer valdre «la creativitat i l'èxit de les activitats nadalenques a la Masia Catalana, que permeten explicar històries i posar en valor espais culturals i històrics que es reconverteixen, unint tradicions».

D'altra banda, la regidora d'Infància, Julia Gómez, va explicar que «ens fa molta il·lusió de poder convertir la Masia Catalana en un espai pels més petits, que podran venir gratuïtament i passar una bona estona, així com ho podran fer a l'Espai Xic'S del Parc de Nadal, amb atraccions de fira, inflables, música, aventura i esport».

Els passis per gaudir d'Un paratge màgic! es faran avui, de 10 a 13 hores i de 16 a 19 hores, i demà, de 10 a 13 hores.