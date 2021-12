Continua el degoteig de morts per covid al Camp de Tarragona i creix la pressió hospitalària

El nombre de crítics a les UCI al conjunt de Catalunya ja és de 376

Actualitzada 24/12/2021 a les 10:52

Situació al conjunt de Catalunya

Nova jornada amb víctimes mortals per covid-19 al Camp de Tarragona. Les dades de Salut tancades dijous sumen un nou mort i l'acumulat des de l'inici de la pandèmia és de 1.243 morts. A l'Ebre no hi ha hagut morts.Mentre que a la zona de l'Ebre han aconseguit reduir els pacients ingressats en tres persones (21 en total) i també les UCI, que ara tenen 15 crítics (-1), a la regió del Camp de Tarragona s'ha produït tot el contrari. Hi ha 9 nous pacients a planta hospitalària (87 en total) i un ingressat més a les UCI (29 en total).Igualment, segueixen disparats els nous positius detectats amb testos d'antígens o proves PCR. Se n'han sumat 683 a la regió sanitària del Camp de Tarragona (72.594 en total) i 276 a les Terres de l'Ebre (19.161 en total).No hi ha tampoc bones xifres pel que fa a l'evolució del risc de rebrot. En el cas del Camp de Tarragona puja 35 punts (ara és de 833) i a l'Ebre l'increment és de 73 punts (1.011 en total).El Departament de Salut ha declarat 15 ingressats més per covid-19 a Catalunya (1.359) i 20 crítics més a l'UCI (376). En paral·lel, l'Rt baixa d'1,39 a 1,33, mentre que el risc de rebrot creix fins a 1.264 (+120). Salut ha declarat 14.929 nous casos confirmats per PCR o TA en les darreres 24 hores i el total des de l'inici de la pandèmia arriba als 1.088.439 casos.En les darreres 24 hores s'han notificat 21 morts i el global des de l'inici de la pandèmia és de 24.434. El 12,21% de les proves de la darrera setmana han donat positiu. La incidència acumulada a 14 dies puja de 845,17 a 978,06, mentre que a 7 dies puja de 525,97 a 591,17.