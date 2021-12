Com es crea un decorat de teatre?

Els Pastorets de Montblanc faran una sessió de portes obertes per presentar els nous decorats

Com es dissenyen els decorats dels Pastorets? Com s'aconsegueix que una escena tingui profunditat? Com s'elaboren aquests decorats per tal que siguin manejables i fàcils de posar i treure? Aquestes i moltes altres qüestions trobaran resposta el pròxim 29 de desembre al teatre del Centre Cultural Sant Jordi de Montblanc. Allà s'hi farà una sessió oberta al públic familiar per presentar els nous decorats dels Pastorets de Montblanc. Sobre l'escenari hi estaran l'artista i restauradora Anna López Bautista de Lisbona i l'escenògraf Ismael Porta Balanyà, qui explicaran algunes tècniques escenogràfiques que han hagut d'aplicar durant el procés de producció.

El Centre Cultural Sant Jordi és un teatre modernista situat al cor de Montblanc. Va ser inaugurat el 1909 i té una capacitat per a 233 persones entre platea i llotges, fetes íntegrament de fusta. L'escenari i les dependències annexes estan excavades a la mateixa roca del Pla de Santa Bàrbara, la muntanyeta que al seu dia va albergar el castell de Montblanc. Totes aquestes característiques l'han convertit en un teatre amb història, encantador i únic. Però també amb unes limitacions que han esperonat la creativitat del director escènic dels Pastorets de Montblanc, Ismael Porta Balanyà.

Fa uns anys que els Pastorets de Montblanc es troben immersos en un procés de renovació dels decorats. «Els antics eren de paper. Els va fer el meu avi, Ismael Balanyà, juntament amb un home anomenat Sagristà. En aquella època el teatre no tenia caixó escènic i els decorats s'havien de plegar o caragolar cada vegada. Amb tot plegat, era habitual que s'estripessin o es fessin malbé», explica Ismael Porta Balanyà. L'escenògraf, que ha estat vinculat al teatre i als mateixos Pastorets des de fa dècades, explica que «tots aquells decorats ara estan guardats i, malgrat que amb el temps s'han anat degradant una mica, encara es conserven bastant bé». És per això, detalla, que la seva il·lusió seria poder-los fotografiar i catalogar, i fins i tot poder-los penjar a l'escenari.

L'Ismael, que va seguir les passes de l'avi, reconeix que «això de fer de decorats es deu portar a la sang». El director escènic dels Pastorets de Montblanc va estudiar Escenografia a l'Institut del Teatre i ha fet, entre altres, els decorats de la Passió d'Olesa. Després de tants anys de professió, però, es lamenta que «els decorats tradicionals cada vegada es fan menys» en pro de «les projeccions i els mappings», tot i assegurar que, a Montblanc, «els Pastorets es fan encara molt tradicionals».

Les representacions dels Pastorets de Montblanc que s'havien de fer el 26 de desembre i el 2 de gener s'han cancel·lat a causa de la crisi sanitària, però les jornades Com es crea un decorat. Presentació de l'escenografia i demostracions en directe es manté. La sessió es farà el dimecres 29 de desembre a les 18 h.