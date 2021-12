Umivale i Activa Mútua es fusionen i creen Umivale Activa, que protegirà la salut de gairebé 1,5 milions de persones

Tindrà plens efectes a partir de l'1 de gener de 2022

Actualitzada 23/12/2021 a les 15:27

El Secretari d'Estat de Seguretat Social i Pensions, Israel Rierol, ha rubricat formalment l'autorització de la fusió entre Umivale i Activa Mútua, que l'1 de gener de 2022 començarà a operar amb la denominació d'Umivale Activa, Mútua Col·laboradora amb la Seguretat Social núm. 3.Umivale Activa és la conseqüència de la integració de 43 Mútues al llarg del temps, des de la fundació de la de major antiguitat el 1904.Amb una xarxa assistencial de 118 centres propis i 900 concertats i l'aportació d'una plantilla que supera els 1.600 professionals, Umivale Activa parteix amb més de 1.400 milions d'euros d'ingressos el 2021. Protegirà la salut de més d'1.400.000 persones integrades en més de 110.000 empreses associades, entre les quals es troben BBVA, Banc Sabadell, Banc Santander, Bankinter, BASF España, CaixaBank, Consum, FIATC Segurs, Generalitat de Catalunya, Generalitat Valenciana, Grup Vall Company, Iberdrola, Mercadona, Naturgy, Prosegur, Universitats de Lleida, València, Politècnica de València i Rovira i Virgili i Vichy Català.La Junta Directiva d'Umivale Activa serà presidida per Álvaro Murga, representant d'Iberdrola, i l'entitat estarà dirigida per Héctor Blasco García, actual director gerent d'Umivale i lligat al sector des de 1999, mantenint la Mútua les seves seus operatives a Barcelona, Lleida, Madrid, Reus, Tarragona i València.Amb aquesta unió, Umivale Activa reforçarà el seu esforç a contribuir a la millora de la salut laboral a l'Estat. Centrarà el seu principal objectiu a continuar reduint les absències per motius de salut i consolidar la seva aliança estratègica, a través de Suma Intermutual -vigent des de 2008- amb les seves Mútues sòcies, Mutua Montañesa, MAZ, Mutua Navarra, Mutua Balear i Ergarsat.