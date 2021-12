Licitades les obres per desmantellar l'antiga via ferroviària entre l'Hospitalet de l'Infant i PortAventura

Es retirarà la superestructura de la via, es desmuntaran els pals de la catenària i les instal·lacions

Actualitzada 23/12/2021 a les 12:26

Adif ha licitat les obres per al desmantellament de l'antiga via única entre Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant i Port Aventura. El contracte té un pressupost d'1,8 MEUR i el termini d'execució és d'un any. En una nota, Adif ha destacat que així es complirà amb la Declaració d'Impacte Ambiental, un cop va entrar en funcionament la variant entre Vandellòs i Tarragona del corredor mediterrani.El projecte contempla el desmantellament de la superestructura de la via general en un tram de 28,2 quilòmetres, així com el desmuntatge dels pals de catenària entre Cambrils i Salou que quedaven pendents, i les instal·lacions de seguretat i comunicacions.