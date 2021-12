Les restriccions no estan afectant els mercats: «Molta gent cuinarà com sempre, però repartirà el menjar»

Satisfets per les vendes

Cap d'Any incert

Pollastres farcits, rodons de vedella, entrecots, cabrit, gambes, llagostins, musclos, rap o lluç. Aquests són els productes més demanats al mercat tarragoní per Nadal. Com cada any, els compradors han optat pels menús «clàssics» i «típics» d'aquestes festes i les restriccions no han canviat massa els hàbits a l'hora de comprar. Mentre que alguns han decidit mantenir les mateixes comandes, altres han reduït les quantitats. «He comprat de tot i em sobrarà tot perquè al final farem poca cosa, la situació és una mica complicada», ha afirmat l'Assumpció.En Pedro Gómez també ha comprat un pollastre farcit com fa cada Nadal, però en el seu cas es reunirà amb menys familiars. «Són necessàries les mesures, entre tots hem de donar suport als sanitaris que estan atabalats, tots hem de posar de la nostra part», ha expressat. En canvi, l'Angelina ha pres una decisió més dràstica i no es trobarà amb els seus parents. Ella i el seu marit passaran les festes sols. «Anàvem a Lleida, però amb la pandèmia hem decidit quedar-nos a casa; les compres són fluixes, tot ha pujat», ha dit.Segons els paradistes les vendes van a bon ritme i hi ha hagut poquíssimes anul·lacions arran de les restriccions. De fet, el carnisser Àngel Roger ha assegurat que han augmentat el nombre de comandes perquè molta gent prefereix quedar-se a casa en lloc d'anar al restaurant. «Han comprat més i més divers», ha recalcat Roger. «Estem contents, s'està venent de tot», ha afegit en Pep.Tot i això, els venedors de la peixateria la Carmeta han explicat que els clients compren amb incertesa davant del fet que no saben amb quantes persones s'acabaran reunint finalment. «Les vendes no ha començat massa bé, són fluixetes; la gent té por i dubtes sobre que comprar», ha apuntat el peixater Jordi Civil. Comparteix parer, la Maria Caparrós, de la peixateria Tinet. «Es nota que és Nadal perquè hi ha vendes, però molta gent són menys a taula, i això, repercuteix perquè compren menys quantitat», ha sostingut.De fet, els paradistes i compradors comparteixen que no hi ha l'alegria d'altres anys. «Els ànims estan una mica decaiguts», ha afirmat Caparrós. «Em pensava que ens podríem reunir tots, ha estat una decepció fins i tot més que l'any passat, estem una mica tristos, la part bona és que estem tots bé», ha remarcat l'Assumpció.Els comerciants confien que les vendes per Cap d'Any siguin bones, tot i que apunten que és molt probable que es repeteixi el mateix patró de Nadal i Sant Esteve. «És una incògnita, canvia molt la venda de Nadal respecte a la de Cap d'Any, tenim encàrrecs i, de moment, no han variat», ha assenyalat Carnicer. També hi ha incertesa entre els compradors a l'hora de decidir que faran per aquesta festivitat. L'Àngela i en Pere en són un exemple. Ells solien sortir a sopar de restaurant i, enguany, tenen previst quedar-se a casa.