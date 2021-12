Clipper's Live organitzarà el 47 Festival Internacional de Música de Cambrils

La productora anunciarà a finals de gener el cartell d'aquesta entrega musical i gastronòmica, ja que el festival tindrà zona de restauració i «food trucks»

Actualitzada 23/12/2021 a les 18:18

La promotora musical Clipper's Live organitzarà les dues properes edicions del Festival Internacional de Música de Cambrils (FIMC), amb opció a pròrroga per a un any més.Segons ha anunciat l'empresa aquest dijous en un comunicat, Clipper's Live i la promotora Oceans Of Fire S.L. - BR Music Live han arribat a un acord, autoritzat per l'Ajuntament de Cambrils, per al traspàs de la concessió de l'organització del festival.La 47 edició del FIMC se celebrarà entre l'última setmana de juliol i la primera quinzena d'agost del 2022 i programarà 10 espectacles, incloent tres artistes internacionals.Clipper's Live anunciarà a finals de gener del 2022 el cartell d'aquesta entrega musical i gastronòmica, ja que el festival inclourà una zona de restauració i «food trucks».L'alcalde de Cambrils, Oliver Klein, ha indicat que el consistori ha seguit els procediments legals de la normativa vigent per traspassar la direcció a aquesta promotora, que ja ha organitzat esdeveniments com el Festival de Cap Roig, el Suite Festival al Gran Teatre del Liceu i el Caixabank Polo Music Festival.«Estem molt il·lusionats de poder prendre el relleu d'aquest festival històric i oferir al públic de Cambrils una proposta musical variada i de primer nivell, amb els millors artistes nacionals i internacionals del moment», ha manifestat el president del Grup Clipper's, Juli Guiu.Durant els més de 46 anys d'història del Festival Internacional de Música de Cambrils, han passat pels seus escenaris artistes com Joan Manuel Serrat, Georges Moustaki, Alejandro Sanz, Josep Carreras o el Ballet Nacional d'Espanya.