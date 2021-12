Cambrils bonificarà fins a un 90% l'import de l'IBI dels immobles gestionats per la Borsa d'Habitatge

Les persones propietàries poden sol·licitar la bonificació a l'Ajuntament de l'1 al 16 de gener

Actualitzada 23/12/2021 a les 16:40

Els immobles destinats a lloguer social gestionats per la Borsa d'Habitatge de Cambrils per una durada superior a un any natural tindran una bonificació màxima del 90% de l'IBI. Aquesta condició haurà de ser acreditada per un informe de la pròpia Borsa, que traslladarà al Departament de Gestió Tributària per a la seva inclusió al Padró de l'any següent.

L'objectiu de la nova mesura, que s'ha inclòs a les ordenances aprovades avui pel Ple Municipal, és incentivar a les persones propietàries a posar a disposició de la Borsa d'Habitatge els seus immobles per incrementar així l'oferta de lloguer assequible al municipi.

Els propietaris i propietàries que tinguin un immoble amb un contracte de cessió vigent i compleixin els requisits hauran de presentar la sol·licitud de les bonificacions de l'1 al 16 de gener a l'Ajuntament de Cambrils. Les persones físiques ho podran fer de manera presencial o telemàtica mentre que les persones jurídiques ho hauran de tramitar telemàticament. Aquesta bonificació s'ha de sol·licitar expressament.