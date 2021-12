Vila-seca recull l'únic premi de la Loteria de Nadal a Tarragona

L'administració número 1 va vendre 10 dècims a diferents persones amb el número 42.833, el quart premi, que sumen 200.000 euros

Actualitzada 22/12/2021 a les 20:24

El sorteig de la Loteria de Nadal va deixar pocs premis a la província de Tarragona durant la jornada d'ahir. En concret, els únics afortunats van ser els de l'administració número 1 de Vila-seca, els quals van vendre una sèrie del primer quart premi, el 42.833. Aquest premi es va cantar a les 10.59 hores, en un sorteig de Nadal on els grans premis que es van fer esperar. Aquest quart premi va ser molt repartit arreu del país i els propietaris de l'administració de Loteria Sort Aventura de Vila-seca el van rebre amb molta sorpresa: «Ens n'hem assabentat perquè el mòbil ha començat a sonar i els nostres amics i familiars ens ho han anunciat», explicava Ruben Mateos, propietari de l'administració.

Segons Mateos i la seva dona, Cristina Casañas, també propietària de l'administració, haurien venut un total de 10 dècims premiats, que corresponen a 200.000 euros en total –20.000 euros per butlleta–. Segons sembla, els deu dècims que han repartit els van vendre tots entre el 8 de novembre i el 16 de desembre. «Tot dècim a dècim i a finestreta», va indicar. Per l'època de l'any, els responsables de l'establiment creien que va tocar a gent del municipi, ja que la venda a turistes la fan a l'estiu.

L'establiment tenia tancat aquest passat dimecres per la vaga que fan els venedors de loteria per reclamar un augment de les comissions que cobren, però en assabentar-se que havien repartit un premi important van aixecar la persiana i ho van celebrar amb clients i veïns que els visitaven per felicitar-los. Un dels afortunats va ser Antonio Mora, un jubilat que viu a la localitat, que va reconèixer que encara no sap què farà amb els diners: «Està tot tancat i per res et foten els 20.000 euros, però alguna cosa farem», va exclamar.

Mora va apuntar que solament un dècim «no serveix per gran cosa», però es va mostrar satisfet per haver estat premiat. A més, va explicar com se'n va assabentar: «La mestressa estava mirant el sorteig i jo era al garatge fent cosetes. Ha vingut cridant i m'he pensat que havia caigut!».

Antonio va ser l'únic dels guanyadors que es va deixar veure per l'administració que els havia venut el dècim, en la qual hi havia alegria, però no eufòria. «Sempre agrada donar un premi d'aquests. Era necessari perquè treballem molt», va explicar Mateos. A més, va recordar que fa un parell d'anys ja van donar un cinquè premi. «Ara hem pujat de categoria», va apuntar.

Amb tot, els va agafar una mica a contrapeu perquè són una de les administracions que aquest dimecres feia vaga. «Denunciem la congelació de les comissions des de fa disset anys. Ens exigeixen cada vegada més, però no ens pugen les comissions», va reivindicar Cristina Casañas. Malgrat això, quan van assabentar-se que havien estat els afortunats en rebre un quart premi, van aixecar la persiana sense dubtar-ho i van celebrar-ho amb cava amb clients i veïns que van apropar-se al local per felicitar-los.

Un quart premi molt repartit

Els de Vila-seca no van ser els únics afortunats amb el número 42.833. De fet, el quart premi, que s'ha repartit arreu d'Espanya, ha deixat un total d'1.500.000 euros a Catalunya amb set sèries i cinc dècims solts venuts. Una de les afortunades era l'administració de loteria del carrer de Fabra i Puig, 179 de Barcelona, la qual va repartir ahir una sèrie del quart premi. La propietària de l'administració, Cristina Pallàs, va explicar a EFE que la sèrie del quart premi la va vendre a la finestreta i que per això estava «molt contenta que li hagi tocat veïns del barri» de Sant Andreu, ja que segons va declarar es tracta d'un «barri treballador». Altres localitats catalanes on ha arribat aquest quart premi és a Sort, Begues, Esplugues de Llobregat, Montgat, Castelldefels i Sabadell.

D'altra banda, on més dècims es van vendre d'aquest 42.833 va ser a El Espinar, a la província de Segòvia. Allà es van repartir un total de 45 sèries, que corresponen a 9 milions d'euros. El segueixen el poble de Comillas, a Cantàbria, amb 40 sèries del número premiat, i Sevilla, amb 2.980.000 euros repartits.