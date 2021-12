Un dels premiats de Vila-seca: «Està tot tancat i per res et foten els 20.000 euros, però alguna cosa farem»

Mora ha apuntat que únicament un dècim «no serveix per gran cosa» però s'ha mostrat satisfet per haver estat premiat. A més ha explicat com se n'ha assabentat: «La mestressa estava mirant el sorteig i jo era al garatge fent cosetes. Ha vingut cridant i m'he pensat que havia caigut!».Ell ha estat l'únic dels guanyadors que s'ha deixat veure per una administració en la qual hi havia alegria però no eufòria. «Sempre agrada donar un premi d'aquests. Era necessari perquè treballem molt», ha explicat Rubén Mateos, un dels propietaris. A més ha recordat que fa un parell d'anys ja van donar un cinquè premi. «Ara hem pujat de categoria», ha apuntat.Els deu dècims que han repartit els van vendre tots entre el 8 de novembre i el 16 de desembre. «Tot dècim a dècim i a finestreta», ha indicat. Per l'època de l'any, els responsables de l'establiment creuen que ha tocat a gent del municipi, ja que la venda a turistes la fan a l'estiu.Amb tot, els ha agafat una mica a contrapeu perquè són una de les administracions que aquest dimecres feia vaga. «Denunciem la congelació de les comissions des de fa disset anys. Ens exigeixen cada vegada més però no ens pugen les comissions», ha reivindicat Cristina Casañas, també responsable de l'establiment. Tot i que tenien la persiana baixada, els responsables eren dins seguint el sorteig per televisió. Un cop han sabut que havien repartit el quart premi han aixecat la persiana i ho han celebrat amb cava.